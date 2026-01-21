KUNA to gąsienicowa platforma autonomiczna przeznaczona do misji rozpoznawczych, logistycznych i wsparcia działań wojskowych. Gąsienicowy układ jezdny zapewnia niski nacisk jednostkowy na podłoże, dzięki czemu pojazd może się poruszać po śniegu i lodzie tam, gdzie kołowe nie dają rady. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie operacji w trudnym terenie bez konieczności uprzedniego przygotowania tras.

Autonomia w warunkach ograniczonej widoczności

Platforma może działać w trybie zdalnym lub całkowicie autonomicznie. Jej systemy pozwalają na planowanie trasy, omijanie przeszkód i poruszanie się nawet w środowiskach, gdzie sygnał GPS jest niedostępny lub zakłócony. Ponadto KUNA jest w stanie wykonywać misje rozpoznawcze i dostarczać zaopatrzenie w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą, śniegiem lub zamieciami, minimalizując ryzyko dla personelu.

Zimowe testy KUNY to element szerszych prób sprawdzających wydajność platformy w różnych porach roku WOJSKOWY PANCERNEJ INSTYTUT TECHNIKI I SAMOCHODOWEJ domena publiczna

Modułowość i wsparcie logistyczne

Dzięki modułowej konstrukcji platforma może być szybko przystosowana do różnych zadań. Podczas zimowych prób KUNA pełniła rolę transportera, dostarczając amunicję, żywność, paliwo i sprzęt medyczny do oddziałów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. To szczególnie istotne w operacjach rozproszonych na śnieżnym lub leśnym terenie, gdzie tradycyjne pojazdy często zawodzą.

Warto dodać, że konstrukcja KUNY powstała w oparciu o doświadczenia z wojny na Ukrainie, gdzie zimowe warunki wielokrotnie ograniczały mobilność, wsparcie logistyczne i ewakuację. Projektanci postawili na niezawodność mechaniczną, odporność na mróz i trudne warunki środowiskowe, a nie na prędkość czy ciężkie opancerzenie.

Autonomiczne gąsienice przyszłością logistyki wojskowej

Platformy takie jak KUNA coraz częściej pojawiają się w testach europejskich armii, które chcą ograniczyć ryzyko dla żołnierzy i jednocześnie utrzymać zdolności rozpoznawcze oraz logistyczne w wymagającym terenie. Zimowe operacje pozostają jednym z najtrudniejszych scenariuszy dla wojsk lądowych, szczególnie w Europie Wschodniej i Północnej.

Zimowe testy KUNY to element szerszych prób sprawdzających wydajność platformy w różnych porach roku. Choć na razie nie ogłoszono zakupu ani wejścia do służby, wyniki prób pokazują, że autonomiczne gąsienicowe systemy mogą wkrótce stać się nieocenionym wsparciem dla żołnierzy w trudnych warunkach.

