Bayraktary powróciły. Pierwszy raz zniszczyły śmigłowiec

Drony Bayraktar TB-2 to urządzenia o potężnych możliwościach. Pozwoliły one dostarczyć cennych informacji wywiadowczych ukraińskiej armii o przemieszczaniu się rosyjskich wojsk na północ od Kijowa na początku wybuchu pełnoskalowej wojny. Te dane zaowocowały lepszą koordynacją działań SZU i to ostatecznie doprowadziło do wypchnięcia armii Kremla z północnych granic Ukrainy.

Ostatnie wieści o nich obiegły sieć na początku bieżącego roku. Wówczas turecka firma Baykar Makina wysłała do naszych wschodnich sąsiadów ok. 10 sztuk tych dronów. Teraz okazuje się, że bezustannie są używane przez Siły Zbrojne Ukrainy m.in. do obserwacji ruchów rosyjskich wojsk na terenach przygranicznych kraju. Dostarczają one informacje, które pozwalają czynić postępy w ofensywie w rosyjskim obwodzie kurskim.

Reklama