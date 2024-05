U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) Aviation & Missile Center we współpracy z DEVCOM Ground Vehicle Systems Center i żołnierzami 181. Pułku Artylerii Polowej 1. Batalionu Gwardii Narodowej Tennessee zademonstrowali skuteczność systemu Autonomous Multi-Domain Launcher (AML) w ćwiczeniach z użyciem ostrej amunicji. Jak poinformowała właśnie armia amerykańska, wydarzenie obejmowało wystrzelenie trzech rakiet treningowych o zmniejszonym zasięgu (RRPR - ang. Reduced Range Practice Rocket).

W ciągu dwóch tygodni poprzedzających demonstrację zespół wystrzelił trzy RRPR, w sumie na poligonie Yuma Proving Ground w Arizonie wystrzelono więc łącznie sześć takich pocisków. Zaprezentowano także tryby mobilności prototypu AML - jazdę w trybie zdalnie sterowanym, nawigację po punktach orientacyjnych i jazdę w konwoju. Ćwiczenie to pokazało zdolność wyrzutni do niezależnego przemieszczania się z ukrytej pozycji do punktu ostrzału, dostosowywania jej kierunku zgodnie z instrukcją i otrzymywania poleceń kierowania ogniem od zdalnego operatora.

Precyzyjny ogień i ochrona żołnierzy

A o czym konkretnie tu mówimy? AML to projekt bezzałogowej wyrzutni polowego systemu rakietowego GMLRS/ATACMS/PrSM, której główną zaletą ma być oczywiście autonomiczne działanie, co oznacza możliwość ochrony życia żołnierzy, kierujących jednostką z bezpiecznej odległości. Ma być ona również przystosowana do przenoszenia trzech pakietów amunicyjnych mieszczących po sześć pocisków GMLRS lub dwa pociski PrSM każdy, mając tym samym kolejną przewagę nad załogowymi M142 czy M270, które mieszczą odpowiednie jeden i dwa pakiety amunicyjne.