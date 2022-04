Szkoda im było, to go wyłowili. Ukraińscy Kozacy z Wojsk Obrony Terytorialnej Obwodu Zaporoskiego zauważyli, że w rzece pod wodą znajduje się jakiś potężny pojazd. Z wody wystawała jedynie lufa i fragment górnej klapy, a na brzegu leżał żołnierski hełm i niedopita butelka wódki.

Zdjęcie W rzece zatopiony BMP-3, a na brzegu niedopita butelka wódki / Twitter

Ukraińcy postanowili wyjaśnić zagadkę podwodnego znaleziska i okazało się, że to rosyjski BMP-3, gąsienicowy wóz piechoty. Na szczęście jeden z gospodarzy miał traktor o dużej mocy, który radzi sobie nawet z ciężkim, rosyjskim sprzętem.





Zdjęcie Ukraińskie traktory znakomicie sobie radzą z ciągnięciem rosyjskich wozów pancernych / Twitter

Ukraiński Kozak musiał zanurkować i przywiązać linę do pojazdu, a potem wszystko poszło jak po maśle. "Pijacy go zatopili, a nam żal było takiej techniki. Teraz z całym sprzętem zostanie użyty przeciwko pijakom" - mówi szczęśliwy znalazca BMP-3. Pojazd będzie służył w 110 brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej.

BMP-3 to opancerzony, gąsienicowy wóz bojowy przeznaczony do wspierania czołgów. Napęd stanowi silnik diesla o mocy 370 kW. Pojazd przystosowany jest do pływania w wodzie, co umożliwiają mu dwa pędniki wodne. W skład uzbrojenia BMP-3 wchodzi między innymi działo 100 mm i karabin maszynowy.