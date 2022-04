W połowie marca prezydent Stanów Zjednoczonych przeznaczył 800 milionów dolarów na sprzęt dla ukraińskiej armii. Nowa transza pomocy przewiduje kolejne 200 milionów dolarów. Ukraiński rząd może też liczyć na wsparcie krajów Europy, w tym Polski.

Amerykanie dostarczą kierowane laserowo systemy rakietowe, wyrzutne przeciwlotnicze FIM-92 Stinger, wyrzutnie przeciwczołgowe FGM-148 Javelin, szwedzkie granatniki przeciwpancerne AT-4 i NLAW, drony-kamikaze Switchblade 300 i 600 oraz drony rozpoznawcze Puma. Nie zabraknie też systemów przeciwdronowych i pojazdów opancerzonych Humvee.

Ponadto ukraińska armia dostanie setki strzelby i granatników oraz tysiące pistoletów i karabinów maszynowych. Nie zapomniano też o hełmie, kamizelkach kuloodpornych, amunicji różnego rodzaju, noktowizorów, celowników termowizyjnych i usług satelitarnych. Jak informuje Biały Dom, nowa transza oznacza, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji USA przekażą Ukrainie sprzęt o wartości co najmniej 1,6 miliarda dolarów.

Potężne drony-kamikadze Switchblade 600

Switchblade są produkowane w dwóch wersjach 300 i 600 przez amerykańską firmę AeroVironment. Mniejsza wersja 300 jest zaprojektowana do precyzyjnego uderzania w żołnierzy, a większa 600 przeznaczona jest do niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych.

Zdjęcie Potężne drony-kamikadze Switchblade 600 / AeroVironment / materiały prasowe

Switchblade to nowy system pocisków krążących w postaci bezzałogowych statków powietrznych. Jego większa wersja 600 miała premierę w październiku 2020 roku. Jego masa startowa to 22,7 kilograma, a osiągana prędkość przelotowa wynosi 112 km/h (maksymalna 180 km/h).

Tę drugą wersję ukraińska armia ma dostać w ciągu najbliższego tygodnia.

Drony te wesprą ręczne wyrzutnie przeciwpancerne w szybkim i skutecznym niszczeniu rosyjskich wozów opancerzonych i czołgów. Eksperci podkreślają, że to właśnie dzięki nim Ukraina tak świetnie broni się przed dalszą agresją, a nawet często przechodzi do ofensywy i odzyskuje okupowane tereny przez armię rosyjską.

Rakiety kierowane laserowo APKWS

Amerykańska armia podaruje Ukrainie pociski kalibru 70 mm typu APKWS. Są to rakiety powietrze-ziemia przeznaczone dla samolotów, śmigłowców i BSP, ale można je też uruchamiać z ziemi. Tutaj świetnie sprawdzą się lekkie pojazdy HMMWV. Pociski dysponują zasięgiem do 5 km i mogą zwalczać różne cele naziemne takie jak transportery opancerzone czy lekkie umocnienia.

Zdjęcie Rakiety kierowane laserowo APKWS / Wikipedia

Zestawy przeciwlotnicze Starstreak

Jak informuje British Army, pociski Starstreak są skuteczne na dystansach od 1500 do 7000 m i na pułapie do 1000 m. Ich producent, Thales chwali się, że przenośne systemy przeciwlotnicze charakteryzują się technologią naprowadzania.

Wykorzystywana jest tutaj podczerwień jak w amerykańskich Stingerach, polskich Gromach i Piorunach. Co najważniejsze, system naprowadzania jest niewrażliwy na flary odpalane przez samoloty i śmigłowce, a pocisk w trakcie lotu rozpędza się od 1400 m/s.

Ręczne wyrzutnie przeciwpancerne FGM-148 Javelin

Amerykański ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany typu FGM-148 Javelin ma zasięg do 2500 metrów, a w najnowszej wersji nawet do 4750 m. Jego kaliber to 127 mm. Układ sterujący pocisku naprowadza go na cel, a po uderzeniu ładunek kumulacyjny (HEAT) bez problemu przenika pancerz czołgu i doprowadza do wewnętrznej eksplozji.

Zdjęcie Ręczna wyrzutnia przeciwpancerna FGM-148 Javelin / Wikipedia

Ręczne wyrzutnie przeciwpancerne AT-4

Te szwedzkie granatniki przeciwpancerne AT-4 skonstruowane i produkowane w zakładach Saab Bofors Dynamics w latach 80. Ich kaliber to 84 mmm, a masa 6,7 kilograma. Prędkość początkowa pocisku to 290m/s, a jego zasięg to 300 metrów. Mogą one przebić pancerz o grubości 420 mm.

Ręczne wyrzutnie przeciwpancerne NLAW

Nazywane również MBT LAW, to ręczne jednostrzałowe wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu typu fire and forget. Ważące 12,5 kg wyrzutnie mogą jednym strzałem z odległości do 800 metrów zniszczyć czołg przeciwnika, a używane były m.in. przeciwko talibom w Afganistanie.



Pojazdy opancerzone Humvee

Te wszechstronne pojazdy wojskowe charakteryzują się stałym napędem na 4 koła, oparciem konstrukcji na stalowej ramie, niezależnym zawieszeniem wszystkich kół, dużą zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych i wodoszczelnością całej konstrukcji. Humvee mogą być wyposażone w 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy Browning M2HB, granatnik Mk 19 lub wyrzutnię ppk BGM-71 TOW.

Zdjęcie Pojazd opancerzony Humvee / Wikipedia

W trakcie akcji militarnych pojazd może być zmodyfikowany jako transporter piechoty, sanitarkę czy pojazd lekkiego wsparcia. HMMWV może też pełnić rolę samobieżnej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych FIM-92 Stinger.

Co to jest czołg T-72?

Czołg T-72 to radziecka konstrukcja wprowadzona na uzbrojenie na początku lat 70. XX wieku. Do dziś stanowi podstawowy komponent wielu sił zbrojnych na świecie. Całkowita długość czołgu to 9,53 m a szerokość 3,72 m. Jego masa to 41 ton. Czołg ma pancerz o grubości 200 mm i wyposażony jest w silnik wysokoprężny 12-cylindrowy o mocy 780 KM.

T-72 jest obsługiwany przez trzy osoby (dowódca, działonowy i kierowca) dzięki automatowi ładowania armaty o kalibrze 125 mmm. Poza tym uzbrojony jest w 2 karabiny maszynowe PKT kal. 7,62 mm oraz wielokalibrowy karabin maszynowy DSzK, Uzupełniony jest o 8 wyrzutni granatów dymnych. Czołg może osiągnąć prędkość 60 km/h po drodze i 45 km/h w terenie, a jego zasięg wynosi od 450 do 600 kilometrów. Czeska modernizacja T-72M1 zawiera dodatkowo pancerz reaktywny Dyna-72.

Australijskie wozy opancerzone Bushmasters

Bushmaster Infrantry Moblity Vehicle to australijski kołowy transporter piechoty o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzek wyprodukowany przez zakłady Thales Australia przy wsparciu irlandzkiej firmy Timoney Technology. Pojazd został stworzony z myślą o działaniach głównie w terenie pustynnym. Wyposażony jest w wysokoprężny silnik o mocy 330 KM. Długość pojazdu wynosi 7,18 metra, a szerokość 2,5 metra, a wysokość to 2,65. Masa bojowa to 12 500 kilograma, jego zasięg to 850 kilometrów i może osiągnąć prędkość ponad 100 km/h.

Zdjęcie Australijski wóz opancerzony Bushmasters / Wikipedia

W swojej podstawowej wersji przystosowany jest do transportu 9 żołnierzy wraz z zapasem żywności i amunicji. Przy czym Bushmasters służy przede wszystkim do transportu i jest w swojej podstawowe wersji zbyt słabo opancerzony i uzbrojony, aby brać bezpośredni udział w walkach. Jego pancerz samonośny może wytrzymać wybuchy min pułapek oraz amunicji karabinowej, do kalibru 7,62 mm włącznie.

Bojowe wozy piechoty PbV-501

PbV-501 są to bojowe wozy piechoty wyposażone w karabiny maszynowe oraz działo. Dokładnie jest to szwedzka odmiana BMP-1. Początkowo po zjednoczeniu Niemiec Berlin wszedł w posiadanie tych wozów, które następnie zostały sprzedane Szwecji, a tam zmodernizowane. Następnie pojazdy kupiły Czechy.

Pojazd przeznaczony jest do współdziałania z czołgami i stanowi wyposażenie oddziałów piechoty zmechanizowanej. Może przewozić piechotę, zapewniając jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej oraz wsparcie ogniowe, gdy przestępuje ona do działania poza pojazdem.