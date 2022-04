Zgodnie z informacjami podanymi przez ukraińską stronę, śmigłowiec został zestrzelony przez żołnierzy 95 Samodzielnego Brygady Desantowo-Szturmowej. Pomimo że zestrzelenie obiektów latających przy pomocy pocisków przeciwpancernych zdarza się niezwykle rzadko, to nie możemy jednak wykluczyć tutaj takiej opcji. Zestrzelenie Aligatora przez Stugnę to już drugi takie przypadek, kiedy się udało to zrobić Ukraińcom. Wcześniej wykorzystano w tym celu rakiety kierowane Corsair, które doprowadziły do zestrzelenia dwóch śmigłowców wroga.

Ka-52 Aligator. Co to za śmigłowiec?

Ka-52 Aligator to rosyjski, dwumiejscowy ciężki śmigłowiec szturmowy, którego projekt powstał w pod koniec lat 80. XX wieku w ZSRR. Stanowi on rozwinięcie innej konstrukcji jednomiejscowego Karmowa Ka-50.

Reklama

Miejsce dla drugiego członka załogi dodano w celu uczynienia z Ka-52 śmigłowca dowodzenia i organizowania pola walki. Ka-52 został wybrany jako następca dobrze znanego Mi-24. Ze względu na rozpad ZSRR i kryzys finansowy Rosji w latach 90. pierwszy oblot nastąpił dopiero w 1997 roku, a produkcja ruszyła w 2008 roku.

Aligator może lecieć z prędkością maksymalną 302 km/h, a jego zasięg wynos 460 kilometrów. Jest bardzo silnie uzbrojony w działko automatyczne 30 mm oraz 2 razy w podwójne 23-milimetrowe działka podwieszane. Ponadto może być wyposażony w różnorodne bomby oraz rakiety zarówno przeciwpancerne, jak i powietrze-powietrze oraz pociski niekierowane. Aligatory mają niewielkie doświadczenie bojowe. Pierwszy raz zostały zastosowane w Syrii.

Stugna-P - pogromca Aligatora

Stugna-P to przeciwpancerny pocisk kierowany przyjęty do uzbrojenia w 2011 roku. Jest to rozwojowa wersja ukraińsko-białoruskiego Skifa, z tym uwzględnieniem, że system naprowadzania jest rodzimej produkcji. Pozwala on razić cele na dystansie pięciu kilometrów, a naprowadzenie odbywa się za pomocą wiązki laserowej.

Z dostępnych informacji wynika, że głowica Stugny może skutecznie razić nawet 800-milimetrową stal pancerną chronioną pancerzem reaktywnym. Ważnym elementem systemu jest również możliwość odpalania i naprowadzenie pocisków z dala od wyrzutni, co pozwala uchronić życie żołnierza przed atakiem ze strony innych jednostek. Nikt jednak nie przypuszczał, że Stugna będzie w stanie zestrzelić rosyjski śmigłowiec.