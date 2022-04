Niderlandy

Niderlandy dostarczą Ukrainie haubice Panzerhaubitze 2000. To jedna z najnowocześniejszych i najlepszych broni w swojej klasie. PanzerHaubitze 2000 to niemieckiej produkcji samobieżna haubicoarmata kalibru 155 mm opracowana przez firmy Krauss-Maffei Wegmann, MAK System Gesellschaft oraz Rheinmetall dla Bundeswehry. Pojazd jest długi na 11,7 metra, a szeroki na 3,6 metra, jednocześnie jego wysokość to 3,1 metrów. Może poruszać się z prędkością 60 km/h, a jego zasięg to 420 kilometrów. Pojazd pomieści cztery osoby. Uzbrojony jest w haubicoarmatę L52 oraz karabin maszynowy MG3.

Reklama

PanzerHaubitze 2000 to potężne uzbrojenie, które jednak rzadko kiedy operuje na pierwszej linii walk. Bardziej zapewnia ono wsparcie głównym siłom z większej odległości. Może prowadzić ogień do ponad 40 kilometrów. Ewentualnie jest w stanie również w obronie własnej atakować cel bezpośrednio podobnie jak czołg.

Zdjęcie Holenderska PanzerHaubitze 2000 / Wikipedia

Kanada

Kanada wysłała do Ukrainy transport swoich czterech nowoczesnych haubic M777 kalibru 155 mm, wyposażonych w pociski naprowadzane GPS Excalibur. M777 to lekkie mobilne działo kalibru 155 mm przeznaczone dla sił szybkiego reagowania. Jej podstawową zaletą jest mobilność, bo może być ona holowana przez wszystkie wyposażone w pneumatyczny układ hamulcowy pojazdy o napędzie 4×4 i masie powyżej 2,5 tony, a na krótkie odległości również przez dużo mniejsze pojazdy typu Humvee czy Land Rover Defender. Jedną główną zaletą tego działa jest inteligentny pocisk nowej generacji, wyposażonych w GPS i wykorzystujących sygnał satelitarny do naprowadzania na wskazane cele. Jest to alternatywa dla dalekodystansowych konwencjonalnych pocisków artyleryjskich. Skuteczny zasięg rażenia do 35-40 kilometrów. Excalibur jest przy tym pociskiem bardzo precyzyjnym i, jak pokazały testy, może uderzać w cel z dokładnością do czterech metrów.

Zdjęcie Kanadyjczycy strzelają z M777 / Wikipedia

Polska

Polska oficjalnie nie podaje, jaki sprzęt wysłała na Ukrainę. Pojawiają się jednak informacje, że przesłano tam wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad. Jest to radziecka polowa samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa 122 mm skonstruowana w latach 60. XX wieku. Grady są jednym z najszerzej używanych systemów tego rodzaju na świecie. BM-21 posiada 40 prowadnic rurowych (po 10 w 4 rzędach) zainstalowanych na zmodyfikowanym podwoziu samochodu Ural-375D. BM-21 jest przeznaczona dla piechoty, do stanowisk ogniowych artylerii, sprzętu bojowego oraz umocnień polowych. Pierwszy raz wyrzutnie zostały użyte w trakcie konfliktu nadgranicznego z Chinami w 1979 roku.

Zdjęcie Wyrzutnia BM-21 Grad / East News

Francja

Prezydent Emanuel Macron zdecydował o wysłaniu nowoczesnych haubic Ceasar dla Ukrainy. Ukraińskie wojsko ma otrzymać 12 samobieżnych (kołowych) haubic kalibru 155 mm, która wykorzystuje nowoczesny system kierowania ogniem do strzelania precyzyjną amunicją na odległość nawet 40 kilometrów. Co jednak jest ważne, haubice są kompatybilne ze standardową amunicją NATO i Ukraina będzie mogła skorzystać z tysięcy otrzymanych od USA pocisków. Szkolenie dla ukraińskich załóg już trwa, a broń ma zostać dostarczona na początku maja.

Zdjęcie Francuska Armatohaubica Caesar / East News

Słowacja

Słowacja miała dostarczyć Ukrainie armatohaubice samobieżne ZUZANA o kalibrze 155 mm mogącą eliminować cele za pomocą zwykłej amunicji na dystansie 33 km. Jest to zmodernizowana wersja samobieżnej armatohaubicy wz. 1977 Dana. Przeznaczona jest do niszczenia środków i punktów ogniowych, stanowisk dowodzenia czy umocnień polowych.

Zdjęcie Słowacka armatohaubica Zuzana / Wikipedia

Stany Zjednoczone

Amerykanie wysyłają najwięcej uzbrojenia dla walczących z najeźdźcą Ukraińców. Dwa ogromne pakiety warte 800 milionów dolarów z pewnością wzmocnią ukraińską armię. Bardzo ważną rolę odgrywa w nich artyleria M777. Amerykanie planują wysłać 90 sztuk oraz setki tysięcy amunicji.

Zdjęcie Amerykańskie oddziały wykorzystujące artylerię M777 / East News

Wielka Brytania

Brytyjczycy, którzy zapewniają jedną z największych pomocy dla Ukrainy, wyślą samobieżne armatohaubice kaliber 155 mm AS-90 Braveheart wraz z 45 tysiącami pocisków odłamkowo-burzących. AS-90 to gąsienicowa samobieżna haubica produkowana przez brytyjską firmę BAE Systems. Uzbrojona jest w lufę 155 mmm, kalibru 39 lub 52 i wyposażona jest w system automatycznego ładowania. AS-90 może razić cele na odległość prawie 25 kilometrów.

Zdjęcie Brytyjska samobieżna AS90 armatohaubica kalibru 155 mm / Wikipedia

Belgia

Władze tego niewielkiego państwa rozważają wysyłanie Ukrainie samobieżnych haubicoarmat M109A4BE, które należały wcześniej do belgijskiej armii. Jest to amerykańskie działo samobieżne o kalibrze 155 mm i zasięgu do 24 kilometrów. Zostało stworzone w latach 60. XX wieku i wciąż użytkowane przez kilka państw na całym świecie.

Zdjęcie Haubica samobieżna M109A6 / Wikipedia

Oczywiście wyżej wymienione systemy artyleryjskiej to z pewnością nie wszystkie platformy, które zostały dostarczone Ukrainie. Część państw nie ujawnia listy dostarczonego uzbrojenia. Z pewnością jednak jest to znaczące wsparcie dla walczących ukraińskich sił zbrojnych. Będzie jednak wymagało ono od Ukraińców nauczenia się walki za pomocą nowej broni i kluczowym pytaniem jest, czy starczy im na to czasu.