Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji problemem Ukraińców jest brak dostatecznej liczby pojazdów, które mogą się poruszać się w trudnym terenie. Dzięki nim oddziały bojowe mogą błyskawicznie dotrzeć w miejsce, gdzie znajduje się wróg i z ukrycia go zaatakować. Bojownicy radzą sobie z tym problemem przerabiając istniejące pojazdy na wersje "bojowe".

Warto spojrzeć na kolejną taką konstrukcję, która z powodzeniem została już wcześniej włączona na wyposażenie ukraińskiej armii. To modyfikacja popularnego Buggy, czyli lekkiego samochodu rekreacyjnego wyposażonego w duże koła z grubymi oponami. Buggy idealnie nadaje się do zamocowania wyrzutni pocisków. Ma wytrzymałe zawieszenie, otwarte nadwozie oraz odsłonięty silnik, umieszczony najczęściej z tyłu.

Reklama

Jeden z takich pojazdów uzbrojony w przeciwpancerny pocisk kierowany Stugna-P został zniszczony w pobliżu Izjumu w Obwodzie Charkowskim. Okazało się, że takie bojowe Buggy są bardzo chętnie używane przez Ukraińców do atakowania Rosjan.

Zaprojektowany przez Kijowskie Biuro Konstrukcyjne "Łucz" PPK Stugna-P potrafi zniszczyć rosyjskie czołgi z pancerzem reaktywnym na dystansie do 5 km. Pancerz przebija przy pomocy tandemowej głowicy kumulacyjnej zdolnej przepalić do 800 mm stali pancernej.

To nie pierwsza przeróbka samochodu typu Buggy w wersję użyteczną dla wojska. Przykładem może być amerykański Polaris MRZR. To lekki taktyczny samochód terenowy dla sił specjalnych, sił ekspedycyjnych, jednostek rozpoznawczych i lekkiej piechoty. Pojazd może przewozić czterech żołnierzy i ma tylną skrzynię ładunkową zdolną do przenoszenia ładunku o masie do 680 kilogramów.

Wideo youtube

Wykorzystanie przez Ukraińców samochodów typu Buggy może okazać się bardzo dobrym pomysłem w przypadku szybkich, zaskakujących ataków na pozycje rosyjskie. Są to pojazdy radzące sobie z ukraińskim błotem, które pozwalają żołnierzom po ataku błyskawicznie wycofać się w bezpieczne miejsce.