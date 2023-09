Strona ukraińska nie potwierdziła na razie doniesień związanych ze zniszczeniem pierwszego Challengera 2 przez Rosjan. Nie komentuje też, gdzie znajdują się te czołgi. Wiemy, że trafiły one na wyposażenie 82. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy.

Superczołg wśród czołgów

Challenger 2 określany jest mianem superczołgu i jest to jedna z najlepszych konstrukcji tego typu na świecie, co wykazały ćwiczenia NATO. Brytyjczycy w takcie pancernych zawodów w maju okazali się być najlepsi.

Czołg Challenger 2 to bardzo solidna konstrukcja, która została stworzona zarówno do walki z wrogiem, jak i myślą o ochronie znajdującej się wewnątrz załogi. Dba o to specjalny pancerz Dorchester 2, który jest w stanie wytrzymać nawet kilka trafień. Natomiast w trakcie walki wykorzystywane jest działo L30A1 kal. 120 mm, które może zniszczyć wrogi pojazd nawet z odległości ponad 5 km. Wielka Brytania przekazała Ukrainie 14 takich maszyn i nastąpiło to w marcu tego roku.