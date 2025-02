Jak informuje dziennik "The Times", powołujący się na swoje źródła rządowe, Wielka Brytania jest gotowa zorganizować plan patrolowania ukraińskiej przestrzeni powietrznej za pomocą swoich myśliwców Eurofighter Typhoon . Ma to być element planu pokojowego, który jest realizowany obecnie przez administrację Donalda Trumpa. Brytyjskie maszyny miałaby bazować na jednym z naszych lotnisk i w razie potrzeby, szybko startować i wykonywać zaplanowane zadania.

Eksperci militarni tłumaczą, że brytyjski plan ma przypominać bardzo praktyczną misję realizowaną od lat w Europie Środkowej, a mianowicie Baltic Air Policing . Polega ona na ochronie przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi, Estonią, Łotwą i Litwą. Te kraje nie posiadają własnych zdolności do prowadzenia pełnego nadzoru przestrzeni powietrznej, więc NATO wysyła rotacyjnie myśliwce z różnych krajów członkowskich, aby patrolowały i chroniły ich przestrzeń powietrzną.

Misja ta została rozpoczęta w 2004 roku po przystąpieniu tych krajów do NATO i ma na celu zapewnienie integralności i bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej sojuszu . Identyczny cel ma być zrealizowany właśnie odnośnie Ukrainy. Jednak obecnie nie jest to wykonalne, ponieważ Rosja wciąż atakuje rakietowo cele na zachodzie Ukrainy.

Brytyjczycy podkreślają, że jeśli dojdzie do podpisania paktu pokojowego pomiędzy Rosją a Ukrainą i na teren kraju naszego wschodniego sąsiada będą mogły wejść siły pokojowe, to wówczas otworzą się drzwi do realizacji tego planu. Obecnie ukraińskie siły powietrzne posiadają amerykańskie myśliwce F-16 i francuskie Mirage 2000. Te pierwsze służą jako latające systemy obrony, a drugie jako maszyny bojowe, które realizują misje w pobliżu linii frontu.