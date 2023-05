Bucza już odbudowana? Szokujące zestawienie dwóch zdjęć ukraińskiego miasta

Te dwa moje zdjęcia dzieli prawie rok. Wczoraj poszedłem do Buczy i Irpienia. Ta sama ulica, to samo miejsce. To niewiarygodne, jak Ukraińcy potrafią przekształcić to, co pozostawił po sobie "rosyjski świat". Tysiące ludzi na ulicach Buczy. Żyją dalej. Putin... tu nie wygrasz.

komentarz do zdjęć zamieszczony przez ich autora, Romana Havelkę, korespondenta wojennego