W połowie lutego informowaliśmy, że polska firma Ekolot Aerospace & Defense i hiszpańska grupa technologiczna UAV Navigation‑Grupo Oesía ogłosiły strategiczną współpracę przy rozwoju nowej rodziny dronów ZEUS.

W ramach porozumienia hiszpański partner dostarczyć ma zaawansowany system autopilota i nawigacji, który zostanie zintegrowany z polską platformą o stałych skrzydłach i możliwością pionowego startu i lądowania (VTOL). Projekt ma na celu stworzenie uniwersalnego systemu bezzałogowego o dużym udźwigu i długiej autonomii lotu.

ZEUS już po pierwszych testach

Dziś dowiadujemy się zaś, że Ekolot Aerospace & Defense przeprowadził już pierwsze loty testowe systemu ZEUS, otwierając nowy rozdział w rozwoju krajowych systemów UAV klasy średniej. Testy potwierdziły stabilność lotu oraz zdolność do działania w trybie autonomicznym, co już na wczesnym etapie programu wskazuje na wysoką dojrzałość projektu.

Mamy to! Jesteśmy po pierwszych testowych lotach ZEUSa. Dron sterowany przez Kuba Krukierek wzbił się w powietrze w konfiguracji CTOL, osiągnął stabilny pułap oraz utrzymywał precyzyjną kontrolę lotu

Gotowy na zakłócenia i wojnę elektroniczną

Jak już wspomnieliśmy, maszyna została opracowana we współpracy z hiszpańskim partnerem UAV Navigation-Grupo Oesía, odpowiedzialnym za integrację zaawansowanych systemów sterowania, nawigacji i naprowadzania. ZEUS został wyposażony w rozwiązania pozwalające na działanie w środowisku zakłóceń sygnałów satelitarnych - oprócz klasycznego GNSS wykorzystuje on precyzyjną nawigację inercyjną oraz systemy wizyjne.

A konkretniej stosowany jest już w wojskowych i przemysłowych bezzałogowcach Visual Navigation System (VNS), czyli zestaw kamer i algorytmów komputerowego widzenia, które pozwalają dronowi określić pozycję względem otoczenia. Dzięki temu dron zachowuje zdolność do kontynuowania misji w warunkach walki elektronicznej lub zakłóceń satelitarnych, a to właśnie ta odporność może przesądzić o realnej wartości bojowej bezzałogowców w nadchodzących latach.

Jedna platforma, wiele zastosowań

Rodzina dronów ZEUS była projektowana z myślą o maksymalnej modułowości i adaptacji do zróżnicowanych misji. Jeden bazowy płatowiec może zostać szybko dostosowany do różnych zadań poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów konwersyjnych, co upraszcza logistykę i skraca czas przygotowania do misji.

Oznacza to, że ZEUS pozwala na konfigurację zarówno w wariancie klasycznego startu i lądowania (CTOL), zapewniającym możliwość operowania z pasów startowych i wysoką efektywność w locie poziomym, jak i pionowego (VTOL) startu z terenów całkowicie pozbawionych infrastruktury.

Takie możliwości plasują ZEUS-a między lekkimi dronami taktycznymi a systemami klasy MALE, oferując zasięg i elastyczność w jednej platformie. Platforma ma być stosowana zarówno w zadaniach obronnych, jak i cywilnych - od misji zwiadowczych i obserwacyjnych po logistykę oraz działania poszukiwawczo-ratownicze. Zwłaszcza że możliwość pozostawania w powietrzu przez nawet dobę jest nie do przecenienia w działaniach asymetrycznych oraz w rejonach o ograniczonym dostępie do infrastruktury.

Parametry techniczne platformy ZEUS:

Masa startowa: 100-250 kg (VTOL), do 350 kg (CTOL)

Udźwig: 30-120 kg (VTOL), do 150 kg (CTOL)

Czas lotu: od 12 do 24 godzin, w zależności od konfiguracji i ładunku

Napęd: hybrydowy układ spalinowo-elektryczny

