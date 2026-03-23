Cały świat patrzy. Polski dron ZEUS po pierwszych lotach
Ambitna współpraca polsko-hiszpańska przy budowie nowej generacji bezzałogowców wchodzi w fazę praktycznej weryfikacji, bo projekt ZEUS wzbił się w powietrze. Pierwsze loty testowe potwierdzają, że nie jest to już tylko koncepcja na papierze, lecz realna platforma, która może wypełnić lukę między lekkimi dronami taktycznymi a bardziej zaawansowanymi systemami operacyjnymi.
W połowie lutego informowaliśmy, że polska firma Ekolot Aerospace & Defense i hiszpańska grupa technologiczna UAV Navigation‑Grupo Oesía ogłosiły strategiczną współpracę przy rozwoju nowej rodziny dronów ZEUS.
W ramach porozumienia hiszpański partner dostarczyć ma zaawansowany system autopilota i nawigacji, który zostanie zintegrowany z polską platformą o stałych skrzydłach i możliwością pionowego startu i lądowania (VTOL). Projekt ma na celu stworzenie uniwersalnego systemu bezzałogowego o dużym udźwigu i długiej autonomii lotu.
ZEUS już po pierwszych testach
Dziś dowiadujemy się zaś, że Ekolot Aerospace & Defense przeprowadził już pierwsze loty testowe systemu ZEUS, otwierając nowy rozdział w rozwoju krajowych systemów UAV klasy średniej. Testy potwierdziły stabilność lotu oraz zdolność do działania w trybie autonomicznym, co już na wczesnym etapie programu wskazuje na wysoką dojrzałość projektu.
Mamy to! Jesteśmy po pierwszych testowych lotach ZEUSa. Dron sterowany przez Kuba Krukierek wzbił się w powietrze w konfiguracji CTOL, osiągnął stabilny pułap oraz utrzymywał precyzyjną kontrolę lotu
Gotowy na zakłócenia i wojnę elektroniczną
Jak już wspomnieliśmy, maszyna została opracowana we współpracy z hiszpańskim partnerem UAV Navigation-Grupo Oesía, odpowiedzialnym za integrację zaawansowanych systemów sterowania, nawigacji i naprowadzania. ZEUS został wyposażony w rozwiązania pozwalające na działanie w środowisku zakłóceń sygnałów satelitarnych - oprócz klasycznego GNSS wykorzystuje on precyzyjną nawigację inercyjną oraz systemy wizyjne.
A konkretniej stosowany jest już w wojskowych i przemysłowych bezzałogowcach Visual Navigation System (VNS), czyli zestaw kamer i algorytmów komputerowego widzenia, które pozwalają dronowi określić pozycję względem otoczenia. Dzięki temu dron zachowuje zdolność do kontynuowania misji w warunkach walki elektronicznej lub zakłóceń satelitarnych, a to właśnie ta odporność może przesądzić o realnej wartości bojowej bezzałogowców w nadchodzących latach.
Jedna platforma, wiele zastosowań
Rodzina dronów ZEUS była projektowana z myślą o maksymalnej modułowości i adaptacji do zróżnicowanych misji. Jeden bazowy płatowiec może zostać szybko dostosowany do różnych zadań poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów konwersyjnych, co upraszcza logistykę i skraca czas przygotowania do misji.
Oznacza to, że ZEUS pozwala na konfigurację zarówno w wariancie klasycznego startu i lądowania (CTOL), zapewniającym możliwość operowania z pasów startowych i wysoką efektywność w locie poziomym, jak i pionowego (VTOL) startu z terenów całkowicie pozbawionych infrastruktury.
Takie możliwości plasują ZEUS-a między lekkimi dronami taktycznymi a systemami klasy MALE, oferując zasięg i elastyczność w jednej platformie. Platforma ma być stosowana zarówno w zadaniach obronnych, jak i cywilnych - od misji zwiadowczych i obserwacyjnych po logistykę oraz działania poszukiwawczo-ratownicze. Zwłaszcza że możliwość pozostawania w powietrzu przez nawet dobę jest nie do przecenienia w działaniach asymetrycznych oraz w rejonach o ograniczonym dostępie do infrastruktury.
Parametry techniczne platformy ZEUS:
- Masa startowa: 100-250 kg (VTOL), do 350 kg (CTOL)
- Udźwig: 30-120 kg (VTOL), do 150 kg (CTOL)
- Czas lotu: od 12 do 24 godzin, w zależności od konfiguracji i ładunku
- Napęd: hybrydowy układ spalinowo-elektryczny