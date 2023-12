ChatGPT napisał prawo w Brazylii. Politycy w szoku

Rządzący w Porto Alegre, jednym z większych miast Brazylii, od jakiegoś czasu zmagali się z problemem wodomierzy. Nowa, rewolucyjna dla miasta i mieszkańców ustawa ostatecznie weszła w życie pod koniec zeszłego miesiąca. Co niezwykłe, Ramiro Rosario, radny Porto Alegre, przyznał, że część projektu ustawy została dopisana za pomocą systemu ChatGPT. Ale to nie wszystko, polityk głowił się nad projektem przez wiele miesięcy, a chatbot pomógł mu go rozwiązać w zaledwie kilkanaście sekund.

Polecenie, które dostał ChatGPT od Rosario, brzmiało: "Utwórz prawo miejskie dla miasta Porto Alegre, wywodzące się od władzy ustawodawczej, a nie wykonawczej, które zabrania Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji obciążania właściciela nieruchomości za zapłaty za nowy wodomierz w przypadku jego kradzieży."

