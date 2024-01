Jak podkreślają eksperci bulgarianmilitary.com, pokazuje to doskonale, że rosyjski przemysł obronny wykazuje ogromną odporność na zakłócenia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, nawet jeśli produkcja napotyka pewne bariery. Mówiąc krótko, czterech akcjonariuszy chciało oszukać państwo, zastawiając wyposażenie do produkcji systemów militarnych, a efekt jest taki, że zapłacą majątek, a Kreml i tak ma do dyspozycji co najmniej 160 systemów Tornado-G i 20 Tornado-C.

Tornado G i Tornado-S. Co potrafią rosyjskie systemy?

Tornado-G i Tornado-S to nowoczesne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet produkcji (MLRS) stanowiące znaczące ulepszenie w stosunku do starszych systemów, odpowiednio BM-21 Grad i BM-30 Smiercz, oferując lepszą celność, zasięg i śmiertelność. Tornado-G może dosięgnąć celów oddalonych do 20 km, podczas gdy Tornado-S może pochwalić się znacznie bardziej imponującym zasięgiem do 120 km, co zapewnia mu miejsce wśród urządzeń MLRS o najdłuższym zasięgu na świecie. Oba mogą strzelać pojedynczymi salwami i atakować wiele celów jednocześnie i zostały zaprojektowane, aby obezwładniać personel wroga, niszczyć fortyfikacje i przerywać operacje wroga ze znacznych odległości.



Tornado-G to system kal. 122 mm, który zastępuje BM-21 Grad. Jest zamontowany na podwoziu ciężarówki Ural-4320, może przewozić do 40 rakiet i wykorzystuje GLONASS do nawigacji i wyznaczania celów, co znacznie zwiększa jego dokładność. System ten może strzelać wszystkimi typami rakiet kal. 122 mm, w tym rakietami kasetowymi, termobarycznymi i odłamkowo-burzącymi.

Tornado-S to z kolei system kal. 300 mm, który zastępuje BM-30 Smiercz. Jest zamontowany na podwoziu ciężarówki MZKT-7930 i może przewozić do 12 rakiet. Podobnie jak Tornado-G, również wykorzystuje GLONASS do nawigacji i namierzania, umożliwiając wystrzeliwanie rakiet z różnymi typami głowic bojowych, w tym fragmentacją kasetową, termobaryczną i odłamkowo-burzącą.