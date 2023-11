Symulacje, o których donosi South China Morning Post, pokazują niezwykłe zaawansowanie chińskich pocisków przeciwpowietrznych. Wiadomo, że Pekin szczególnie inwestuje w technologię hipersoniczną, pozwalającą na osiąganie przez pociski prędkości rzędu 5-25-krotności dźwięku. Stąd w grach wojennych Chińczycy mogli zestrzelić B-21 nawet w niewielkim oknie czasowym po wykryciu.

W symulacjach opisywanych przez South China Morning Post zespół miał wykorzystać opracowywaną dopiero taktykę sił powietrznych, połączoną z zaawansowaną technologią, w tym AI. Dzięki jej użyciu pociski mogły nawet przewidywać możliwe scenariusze lotu wrogiego samolotu. Niemniej przez to same symulacje mocno tracą na znaczeniu, gdyż użyto w nich technik, które jeszcze nie są szeroko dostępne w chińskiej armii.

Stara chińska zagrywka

Prócz tego trudno zweryfikować symulacje, szczególnie że nie ma do nich oficjalnego dostępu. Przez to znamy tylko część ich zasad, nie wiedząc np. w jakiej sytuacji znajdował się B-21 podczas tej gry wojennej. Równie dobrze Chińczycy mogli postawić go w scenariuszu, gdzie już był wykryty, co naturalnie pozbawia go kluczowej przewagi konstrukcyjnej. Znamienne jest, że nie ma upublicznionych informacji, jak w symulacjach udało się wykryć bombowiec.

Po dodaniu jeszcze niezwykle zaawansowanej i kompletnie teoretycznej taktyki z szerokim użyciem technologii AI przez Chińczyków nie ma co się dziwić, że udało im się trafić B-21. Nikt w końcu nie mówił, że ten bombowiec jest niezniszczalny. Same zapewnienia chińskich naukowców są więc bardziej militarną propagandą.

Zdjęcie Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza często wykorzystuje opłacane badania naukowe do promowania swojej militarnej potęgi / WANG ZHAO/AFP / AFP

Jednak nawet przy tych symulacjach badacze doszli do dość podstawowego wniosku. W przypadku zastosowania technologii przez obie strony konfliktu, znaczącą rolę odgrywa żołnierz, który jej używa. Dlatego zawsze w nawet w najdokładniej symulowanym starciu trudno ocenić jego odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. Nie da się bowiem zasymulować działań człowieka.

Chińsko-amerykańska walka o dominację

Niemniej część stawianych wniosków jest faktycznie bardzo logiczna. Chińczycy stwierdzili bowiem, że pierwsza faza wojny powietrznej pomiędzy USA a Chinami może być kilkugodzinną walką o dominację z dużą intensywnością. Gdy Stany będą chciały zdobyć przewagę technologią, Chiny postarają się przygnieść je liczebnością m.in. swoją potężną flotą najnowszych myśliwców stealth J-20. Mimo że nie są tak zaawansowane, jak amerykańskie F-22 i F-35, są szybsze w produkcji.

W ten sposób nie wiadomo, czy faktycznie masowy rajd bombowcami B-21 na chińskie pozycje byłby bezpieczny w początkowej fazie wojny. To jednak tylko spekulacja, gdyż aby się przekonać, potrzeba prawdziwej walki, a nie symulacji. Trudno jednak oczekiwać, że Chińczycy naprawdę chcieliby się przekonać, czy faktycznie mogą powstrzymać B-21 Raider przed unicestwieniem możliwości ich arsenału nuklearnego. Tak samo, jak nie można tego oczekiwać od Stanów Zjednoczonych.