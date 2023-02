Chiński balon szpiegowski nad USA. Zbiera informacje o strategicznych pociskach nuklearnych Minuteman III?

Pentagon potwierdził, że chodzi o chińską jednostkę, ale jednocześnie uspokaja, że nie stanowi ona żadnego zagrożenia. Po pierwsze, lata na wysokości znacznie powyżej komercyjnego ruchu lotniczego, więc nie ma ryzyka kolizji, a po drugie zdaniem ekspertów wojskowych ma bardzo ograniczone możliwości gromadzenia danych wywiadowczych.



Niemniej balony stratosferyczne są w stanie robić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i potencjalnie przechwytywać komunikację elektroniczną za ułamek kosztów satelitów, w związku z czym Pentagon podejmuje typowe kroki ochronne, ale zestrzelenie balonu nie wchodzi w grę ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.



Co ciekawe, zeszłego lata Politico poinformowało, że Stany Zjednoczone same opracowują plany rozmieszczenia podobnych balonów, aby śledzić rosnące zagrożenie ze strony pocisków hipersonicznych i ich rozmieszczenie w Chinach i Rosji. Jak tłumaczył wtedy Tom Karako, dyrektor projektu obrony przeciwrakietowej Center for Strategic and International Studies, platformy operujące na dużych lub bardzo dużych wysokościach mają wiele zalet, jeśli chodzi o wytrzymałość, zwrotność, a także elastyczność w przypadku wielu ładunków i rodzaju wykonywanych misji. To właśnie dlatego Pentagon wydał w ciągu ostatnich dwóch lat około 3,8 mln USD na projekty takich balonów i planuje wydać kolejne 27,1 mln USD w roku podatkowym 2023, aby kontynuować prace.