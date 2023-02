Ukraińscy żołnierze: Walka z grupą Wagnera przypomina "filmy o zombie"

Opowiada jeden z ukraińskich żołnierzy, dodając przy okazji, że musieli ciągle zmieniać swoje karabiny AK-47, bo robiły się tak gorące od ciągłego strzelania, a cała sytuacja była przerażająca i surrealistyczna. Jego zdaniem walki z grupą Wagnera przypominają przez to sceny z filmów o zombie - strzelasz do przeciwnika, ale on nie pada, tylko uparcie idzie do przodu, a kiedy w końcu się wykrwawia, jego miejsce zajmują kolejni.



Ci nie przejmują się zaś losem poległych, dosłownie depcząc i wspinając się po ciałach poległych przyjaciół, żeby tylko osiągnąć cel, więc Ukraińcy są przekonani, że otrzymują "wsparcie" ze strony narkotyków przed atakiem. Atakiem, który nie kończy się, dopóki obrońcom nie skończą się naboje i granaty albo dowódcy wagnerowców nie zdecydują się wycofać.



To właśnie ta druga opcja uratowała życie rozmówców CNN, którzy wyjaśniają, że zostali otoczeni i wyczerpali wszystkie zapasy na chwilę przed odwrotem Rosjan i gdyby nie to, dziennikarze redakcji nie mieliby z kim rozmawiać. Zaznaczają jednak, że przynajmniej walczą z własnej woli, broniąc swojej ojczyzny, demokracji i wolności, a nie z obawy przed jednym człowiekiem.



To jest wojna o wolność. To nawet nie jest wojna między Ukrainą a Rosją. To wojna między reżimem a demokracją podsumowuje jeden z Ukraińców.