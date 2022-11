Chiny mają nowego zabójcę dronów. W mgnieniu oka może zniszczyć ich chmarę

Chiny pokazały swój nowy system obrony przeciwlotniczej, nazwany Type 625E. Przedstawione parametry oraz zdjęcia, jak i filmy wskazują, że może być kluczowy w zwalczaniu wrogich dronów. W zanadrzu ma masę rozwiązań, przygotowujących go do ewentualnego konfliktu. Co dokładnie potrafi ta konstrukcja?

Zdjęcie Nowy chiński system przeciwlotniczy to prawdziwa bestia. Może w mgnieniu oka zasypać całe niebo pociskami / Dawid Wang / Twitter