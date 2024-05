Chiny mają nowy okręt wojenny. To nieznana korweta typu stealth

Ostatnie lata to przyspieszona modernizacja chińskiej armii, a szczególnie marynarki wojennej, która na bezpośrednie polecenie Xi Jinpinga ma być w stanie rywalizować z amerykańską. W efekcie według raportu Pentagonu z 2020 roku Chiny posiadają największą marynarkę wojenną na świecie, dysponującą 350 statkami nadwodnymi i łodziami podwodnymi. I chociaż po drodze musiały uporać się z wieloma prozaicznymi problemami typu brak wykwalifikowanego personelu do ich obsługi, to nieustannie testują i wprowadzają nowe rozwiązania.



Chiny stawiają na silną marynarkę wojenną

Warto tu wspomnieć choćby o nowoczesnych lotniskowcach czy niszczycielach rakietowych typu 055, a teraz do tego stale rozwijającego się i rosnącego grona dołącza nowy okręt wojenny stealth klasy korweta. To okręty umiarkowanej wielkości, które pod względem przeznaczenia i uzbrojenia dzielimy na okręty przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych lub przeznaczone do zwalczania okrętów nawodnych za pomocą kierowanych pocisków rakietowych (korwety rakietowe).