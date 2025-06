Eksperci z Państwa Środka tłumaczą, że chodzi tutaj o przełomowy termoakustyczny generator Stirlinga . Ma on nie tylko sprawić, że chińskie okręty podwodne będą niezwykle cicho i niepostrzeżenie patrolować wody Pacyfiku, unikając wykrycia przez jednostki Stanów Zjednoczonych czy Japonii, ale również takie urządzenia będzie można wykorzystać do zasilania pierwszych kolonii na Księżycu czy Marsie.

Chiński prototyp generatora termoakustycznego Stirlinga już przeszedł pierwsze testy. Okazuje się, że miał być w stanie zapewniać aż 102 kilowaty mocy ze źródła ciepła o temperaturze 530 stopni Celsjusza. To rewelacyjny wynik, ale ma on zostać jeszcze poprawiony. Silnik wykorzystuje falę akustyczną do wytwarzania lub transportu ciepła. To pierwszy tego typu napęd, który cechuje się mocą na poziomie ponad 100 kilowatów. Chińscy naukowcy mówią o przełomie, który może odmienić nie do poznania wiele dziedzin naszego życia.