Do tego dochodzą kable energetyczne o zasięgu setek kilometrów, np. prąd produkowany w Norwegii może zasilać domy w Anglii, rurociągi z ropą i gazem zasilające całe kontynenty oraz kable światłowodowe, które odpowiadają obecnie za 95 proc. światowego ruchu danych. Jest tylko jeden problem, ta krytyczna infrastruktura ma oczywiste słabości, które coraz częściej są wykorzystywane . Od 2023 roku doszło do uszkodzeń pięciu kabli i dwóch rurociągów w rejonie Bałtyku, 16 kabli wokół Tajwanu oraz jednego rurociągu na Morzu Czerwonym - wszystkie zniszczono w podejrzanych okolicznościach.

Nie wspominając nawet o typowych wypadkach, szacuje się, że rocznie dochodzi do nawet 200 incydentów typu zaczepienie kotwicy lub sprzętu rybackiego . Tak, jest ich zdecydowanie więcej niż sabotażu, ale celowe ataki mają poważne implikacje militarne i geopolityczne, stąd częściej trafiają do opinii publicznej. Nic więc dziwnego, że światowe potęgi morskie intensyfikują działania mające utrudnić wrogom przeprowadzanie takich operacji, a jedną z nich jest brytyjska Royal Navy.

Za projektem stoi Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), a celem jest opracowanie autonomicznych narzędzi zdolnych do identyfikacji i neutralizacji zagrożeń, których ludzki nurek nie byłby w stanie bezpiecznie usunąć. Nowe systemy bezzałogowe są zaprojektowane do działania w trzech głównych obszarach, tj. likwidacja aktywnych min morskich, celowo umieszczanych w pobliżu kluczowych szlaków przesyłowych, unieszkodliwianie niewybuchów, jak bomby lotnicze z poprzednich konfliktów, które nadal stanowią zagrożenie oraz wykrywanie urządzeń szpiegowskich, które mogą być podłączane do kabli telekomunikacyjnych w celu przechwytywania danych.