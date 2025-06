Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił, że przeznacza 3,5 miliarda dolarów w budżecie na rok fiskalny 2026 na przyspieszenie prac nad myśliwcem F-47. Ta kwota ma zostać spożytkowana na testy napędu, technologii stealth i integrację systemów pokładowych z autonomicznymi dronami znanymi jako Collaborative Combat Aircraft (CCA). Drony te, zaprojektowane do lotu obok F-47, będą działać jako lojalni skrzydłowi, zwiększając zdolność do pokonania systemów obrony powietrznej i walki radio-elektronicznej wroga.

Samolot ma mieć ogromny zasięg, znacznie większy od swojego poprzednika, a nawet najnowszych F-35. Eksperci mówią o nawet 5000 kilometrów. Siły Powietrzne Stanów USA mają mieć do swojej dyspozycji aż 200 myśliwców 6. generacji, które mają szokować swoimi futurystycznymi technologiami. Pentagon określa go mianem "statku kosmicznego" wśród samolotów armii innych krajów świata. Nowy samolot przewagi powietrznej będzie nosił oznaczenie F-47. Numer ma nawiązywać do 47. przywódcy Stanów Zjednoczonych, którym jest Donald Trump. Niedawno przyznał on, że jest to "piękna liczba".