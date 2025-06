Z opublikowanego właśnie raportu o transferach uzbrojenia wynika, że Norwegia dostarczyła Ukrainie w 2024 roku 14 wielozadaniowych myśliwców F-16AM, co znacząco przekracza wcześniej zadeklarowaną liczbę sześciu sztuk. Mówimy tu o samolotach F-16A/B (Block 15) zmodernizowanych w ramach programu Mid-life update , gdzie jednym z najważniejszych ulepszeń było wprowadzenie modułowego komputera misji (MMC), będącego kluczem do zwiększenia możliwości samolotów i zestrojenia z nowymi czujnikami i uzbrojeniem.

Oferują one także ulepszony interfejs z nowymi wyświetlaczami, wsparcie dla celowników nahełmowych i gogli noktowizyjnych czy radar AN/APG-66(V)2 pozwalający na śledzenie do dziesięciu celów jednocześnie. Informację jako pierwszy nagłośnił belgijski analityk Jeff2146, publikując cytat z raportu na platformie X : "Raport, który monitoruje przepływy uzbrojenia zgodnie z międzynarodowymi normami przejrzystości, pozostaje w wyraźnej sprzeczności z wcześniejszymi oświadczeniami władz norweskich" - pisał.

ATF Dingo 2 to zaawansowana wersja pojazdu Dingo, bazująca na unowocześnionym podwoziu Unimoga U 5000, która weszła do służby pod koniec 2004 roku i charakteryzuje się lepszym poziomem ochrony i większym udźwigiem. Pojazd oferowany jest w dwóch wersjach, tj. z rozstawem osi 3250 mm (ładowność 3,5 tony) oraz 3850 mm (ładowność 4 tony). Dingo 2 może przewozić do ośmiu żołnierzy (oprócz 2-osobowej załogi), poruszać się z maksymalną prędkością 90 km/h i przejechać na jednym baki do 1000 km.