Cenna strategia Chińczyków

Amerykański portal The War Zone zauważa, że jak nie ma dobitnych dowodów, jak chińska maszyna znalazła się nad Morzem Japońskim, na ten moment wszystko wskazuje na wykorzystanie przestrzeni powietrznej innego państwa. A to może być naprawdę niebezpieczna taktyka Chińczyków.

Dzięki temu mogą oni szybciej przerzucać swoje maszyny. Trasa z lotniska wojskowego niedaleko miasta Shuangliao w północno-wschodnich Chinach, w których stacjonują WZ-7 na środek Morza Japońskiego i z powrotem to ok. 4800 km. Cała trasa prowadzi przez międzynarodową przestrzeń powietrzną. W linii prostej przez Koreę Północną to lekko ponad 2000 km.

Przy tym, jak wskazaliśmy na początku lot przez przestrzeń powietrzną Korei Północnej czy Rosji umożliwia uniknięcie wcześniejszego wykrycia np. przez Koreę Południową, która też monitoruje chińską działalność szpiegowską. The War Zone zauważa, że przypadki, gdy chińskie drony szpiegowskie nagle pojawią się nad Morzem Japońskim, mogą się powtórzyć w najbliższym czasie. W ten sposób Chiny mogą próbować pozyskiwać informacje nt. aktywności zarówno wojsk Japonii, jak i stacjonujących na jej terytorium wojsk USA.

WZ-7 Soaring Dragon to potężny dron Chin

Guizhou WZ-7 Soaring Dragon (pol. Szybujący Smok) to jedna z najbardziej tajemniczych wojskowych konstrukcji z Chin. Oficjalnie jest to dron rekonesansu klasy HAEL, służący do zbierania tajnych informacji wywiadowczych na dużych wysokościach i dalekich dystansach. Jednak eksperci podają, że WZ-7 może mieć gorsze osiągi niż klasyczny dron HALE jak amerykański RQ-4 Global Hawk.

Nieznana jest dokładna specyfikacja czujników i kamer umieszczonych na WZ-7. Portal The War Zone wskazuje, że na zdjęciach możemy zobaczyć z przodu kadłuba specjalną gondolę, w której musi znajdować się sprzęt szpiegowski. Na dodatek WZ-7 ma mieć możliwości walki elektronicznej.

Zdjęcie Chiński dron szpiegowski WZ-7 / Infinty 0 / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne drona WZ-7 Soaring Dragon:

Długość: 14,33 m

Rozpiętość skrzydeł: 24,86 m

Wysokość: 5,41 m

Masa bojowa: 7500 kg

Napęd: Silnik turboodrzutowy WP-13

Prędkość maksymalna: 750 km/h

Pułap lotu: do 18,2 km

Zasięg lotu: 7000 km

Maksymalny czas lotu: 10 godzin

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!