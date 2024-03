Rosja ukradła ten okręt Ukrainie. Neptun "rozwiązał" sprawę

Zbudowany w Polsce, oddany Ukrainie

Jak ujawnił Kijów, Kreml przejął ten liczący kilkadziesiąt lat statek desantowy wraz z większością kijowskiej marynarki wojennej podczas nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego w 2014 roku. Co warto dodać, jest to okręt zbudowany w 1985 roku w Stoczni Północnej w Gdańsku, który należał do serii dużych okrętów desantowych projektu 775 (w kodzie NATO Ropucha), zaprojektowanych w naszym kraju i budowanych dla ZSRR.

Na tym nie kończy się jednak jego historia, bo jednostka początkowo służyła we Flocie Czarnomorskiej marynarki wojennej ZSRR, a następnie Rosji pod oznaczeniem BDK-56 i nazwą Konstantin Olszanskij, a później została przekazana Ukrainie. Moskwa ponownie zagarnęła go dla siebie podczas aneksji Krymu i od tego czasu nie był wykorzystywany (chyba że jako źródło części dla innych okrętów), ale siły ukraińskie przekonują, że miało się to zmienić.