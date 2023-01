Chiński super-lotniskowiec został zbudowany w stoczni w Szanghaju. 17 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość przekazania go dla chińskiej marynarki.

Amerykański analityk wojskowy Carl Schuster spodziewa się, że pierwsze próby chińskiego giganta na pełnym morzu odbędą się na wiosnę 2023 roku. Po każdej próbie w warunkach morskich lotniskowiec będzie wracał do stoczni. - Po testach nastąpi szczegółowe badanie, co poszło dobrze, a co źle - wyjaśnił Shuster w rozmowie z telewizją CNN.



Fujian jest trzecim lotniskowcem wchodzącym w skład chińskiej marynarki wojennej. Dwa pozostałe lotniskowce, czyli Liaoning i Shandong, zostały zbudowane na podstawie przestarzałej, sowieckiej technologii. Analitycy zwracają uwagę na jego nazwę.

Każdy z chińskich lotniskowców nosi imię jednej z chińskich prowincji. Najnowszy super-lotniskowiec został nazwany Fujian na cześć prowincji znajdującej się najbliżej Tajwanu tuż po drugiej stronie Cieśniny Tajwańskiej oddzielającej wyspę Tajwan od Chińskiej Republiki Ludowej. Według zachodnich ekspertów nie ma w tym przypadku i jest to sygnał wysłany do władz Tajwanu, że Chiny przygotowują się do inwazji wyspy.