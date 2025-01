Smoleńskie Zakłady Lotnicze to jeden z państwowych zakładów Rosji objętych sankcjami m.in. przez Unię Europejską czy Stany Zjednoczone. Podstawowo służą m.in. do remontów jeszcze starszych samolotów rosyjskich sił powietrznych m.in. szturmowych Su-25. Niemniej, jako że należą do koncernu Korporacja Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe (KTRW), w jej zakładach powstają także elementy to nowych pocisków rakietowych rosyjskiej armii.