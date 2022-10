Na załączonym materiale filmowym widocznych jest ponad tysiąc różnego rodzaju pocisków, które zostały wykorzystane do ostrzelania Charkowa od początku wojny. Rakiety zostały posegregowane według rodzaju, przez co utworzyły się stosy metalowych szczątków o wysokości nawet kilku metrów. Prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja wystrzeliła do tej pory około 4,5 tys. rakiet na ukraińskie terytorium. Daje to średnio około 18 pocisków dziennie.

Jak donosi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosjanie ustawiają pozycje obronne, w tym rozstawiają miny wzdłuż lewego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Wrogie siły prowadzą także operacje ofensywne na froncie Bachmut i Awdijiwka. W komunikacie można przeczytać: "Wróg stara się utrzymać tymczasowo okupowane terytoria i poprawić ich pozycje taktyczne, koncentrując się na odstraszaniu działań [ukraińskich] sił obronnych na niektórych frontach, a jednocześnie prowadzi działania ofensywne na frontach Bachmut i Awdijiwka".

W poprzednim dniu Rosjanie przeprowadzili ponad 60 ataków, wykorzystując systemy rakietowe wielokrotnego startu. Rakiety uderzyły w obiekty infrastruktury cywilnej w obwodzie donieckim, chersońskim i w mieście Mikołajów. Jak donosi Ukrainska Pravda, obecnie trwa ewakuacja mieszkańców z okupowanego Chersonia. Służby ratunkowe i personel medyczny jest przymusowo ewakuowany, coraz częściej zdarzają się przypadki kradzieży sprzętu należącego do dostawców internetu. Ponadto wstrzymano finansowanie szkół i dostarczanie żywności dzieciom w szkołach. Wzrosła także liczba popełnianych przestępstw, w tym rabunków dokonywanych na okolicznych mieszkańcach.

Jaki sprzęt wojskowy straciła Rosja podczas wojny?

Od początku wojny Rosja straciła prawie 70 000 żołnierzy, ponad 2 600 czołgów, z czego siły ukraińskie zniszczyły 21 w ciągu ostatniej doby. Ponadto wojsko ukraińskie zlikwidowało ponad 5 320 opancerzonych wozów bojowych (26 w ciągu ostatniej doby), prawie 1 700 systemów artyleryjskich, 377 systemów rakiet wielokrotnego startu, 190 systemów walki przeciwlotniczej, ponad 270 samolotów, prawie 250 śmigłowców (3 ostatniej doby), ponad 4 000 wojskowych pojazdów i cystern, 16 okrętów i łodzi, prawie 1 400 bezzałogowych statków powietrznych i prawie 150 jednostek specjalnego wyposażenia. Do tej pory ukraińskie siły zestrzeliły 350 rosyjskich pocisków manewrujących.

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne Południe poinformowało, że w ciągu ostatnich 24 godzin ich siły wykonały 246 misji ogniowych skierowanych na pozycje wroga w kierunku południowym, w szczególności celując w pozycje moździerzy i artylerii. Oprócz sprzętu wojskowego zniszczono trzy składy amunicji w rejonach Berysława i Kachowki.