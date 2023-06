Co dalej z grupą Wagnera? Jest kilka możliwych scenariuszy

Bo chociaż jego oficjalna wersja zakłada koniec grupy Wagnera jako niezależnie działającej organizacji militarnej, której siły zostaną wcielone do regularnej rosyjskiej armii, co nie podoba się części najemników (niektórzy wprost mówią, że Prigożyn podpisał na siebie wyrok śmierci), to w rzeczywistości jest tu kilka haczyków.



Po pierwsze, nawet jeśli wagnerowcy zdecydują się podpisać kontrakty z rosyjską armią, Kreml będzie miał problem z ich asymilacją z pozostałymi żołnierzami, bo są niezależną kompanią bojową, która dostawała lepsze racje żywnościowe i ubierała się inaczej. Do tego nie ma żadnej gwarancji, że nie pozostaną wierni Prigożynowi i w odpowiednim momencie sobie o tym przypomną:

Może niektórzy się odłączą. Może niektórzy zdecydują się na ucieczkę i przekażą informacje Ukrainie. Ci ludzie są lojalni wobec człowieka, Prigożyna, a nie wobec kraju, nie wobec misji komentuje emerytowany amerykański wojskowy, Mike Lyons.



Szczególnie w kontekście tego, że "opłacalna oferta", o której mówił wczoraj Łukaszenka i na którą zdecydować miał się szef grupy Wagnera, zakłada podobno nie tylko amnestię dla bojowników i ich możliwy powrót do Afryki, ale i rezygnację ministra obrony, Siergieja Szojgu (w innych doniesieniach pada też nazwisko szefa Sztabu Generalnego, generała Walerija Gierasimowa).