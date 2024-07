Czarne "Bobry" atakują Rosję. Taktyka czy konieczność?

Pomalujemy na czarno, nie będzie widać

Ukraińskie oddziały podchwyciły ten pomysł, starając się poprawić skuteczność swoich operacji dronowych pod osłoną ciemności. Tyle że nowe nagranie dokumentuje atak czarnych dronów za dnia, co wydaje się zupełnie nielogiczne, bo ten kolor sprawia, że drony są dobrze widoczne i zwiększają szanse na ich zestrzelenie. No, chyba że miała to być demonstracja siły, wtedy przesłanie jest jasne, to znaczy "mamy tak świetne drony i wyszkolonych operatorów, że możemy latać wam nad głowami czarnymi dronami za dnia".

Niemniej oficjalny powód rozmieszczania tych ukraińskich dronów przystosowanych do pracy w nocy pozostaje niejasny i obserwatorzy podejrzewają raczej, że Kijów wykorzystuje to, co akurat ma pod ręką. Bo chociaż Ukraina wielokrotnie podkreślała przestawienie gospodarki na produkcję dronów, to intensywne walki na froncie wciąż mogą generować problemy z dostępnością bezzałogowców. Szczególnie tych produkowanych od podstaw, a nie wykorzystujących gotowe komercyjne rozwiązania.