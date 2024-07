Wielka Brytania się nie zatrzyma. Ukraina dostaje dodatkową broń

Co potrafi przekazywane wyposażenie?

Na szczególną uwagę zasługują precyzyjne pociski Brimstone, czyli kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia, często porównywane do słynnego amerykańskiego AGM-114 Hellfire. Zostały one zaprojektowane z myślą o wymaganiach brytyjskich sił powietrznych na przeciwpancerny pocisk dalekiego zasięgu zdolny do rażenia wrogich pojazdów opancerzonych z bezpiecznej odległości, nawet tych posiadających pancerz reaktywny (to pocisk z głowicą kumulacyjną typu tandem) i miały tym samym zastąpić bombę kasetową BL755.

Pocisk Brimstone to broń typu "wystrzel i zapomnij", który pozwala na przesłanie danych o celu z komputera pokładowego przenoszącego go samolotu, samonaprowadzanie po odpaleniu i rażenie celów z bardzo dużą precyzją. Przemieszcza się z prędkością od 1,3 do 1,5 Macha, jego zasięg wynosi 12 kilometrów, a cena jednego pocisku mieści się w granicach 263 tys. dolarów.