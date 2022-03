Władimir Putin nie musi bombardować bombami jądrowymi Europy! Wystarczy, że dojdzie do katastrofy w jednej z czterech elektrowni atomowych Ukrainy lub uszkodzenia składowiska odpadów radioaktywnych w Czarnobylu. Skala katastrofy i jej niszczycielskie skutki mogą być znacznie większe niż awarii w Czarnobylu w 1986 roku.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę naukowcy zadają sobie pytanie - czy zawierucha wojenna może wpłynąć na ukraińskie elektrownie atomowe? Kraj toczący śmiertelną wojnę z Rosję ma aż cztery elektrownie jądrowe z 15 reaktorami, które pokrywają około połowy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną (Zaporiska AES w Energodarze, Południowoukraińska Elektrownia Atomowa w Jużnoukraińsku, Rówieńska Elektrownia Atomowa w Waraszu i Chmielnicka AES w Nityszynie).

Panuje chaos informacyjny. Pojawiają się informacje o tym, że Rosjanie przejęli jakąś elektrownię atomową, które chwile potem są dementowane. Ukraińcy stanowczo uspokajają - wszystko jest pod kontrolą, nie ma żadnego zagrożenia.

Podejmujemy wszelkie działania, by zapewnić bezpieczeństwo obiektów jądrowych, wzmacniamy ich obronę [...] Wszystkie cztery ukraińskie elektrownie jądrowe znajdują się pod kontrolą Ukrainy i działają. Podawana w rosyjskich mediach informacja o przejęciu przez Rosjan zaporoskiej elektrowni jądrowej na południu kraju jest nieprawdziwa fragment oświadczenia Energoatomu, państwowego operatora elektrowni atomowych na Ukrainie.

Mimo tego uspokajającego tonu ukraińskiej agencji zawsze istnieje ryzyko, że np. jedna z rakiet przypadkowo może uderzyć w blok z reaktorem atomowym i doprowadzić do katastrofy porównywalnej lub nawet większej niż tej w Czarnobylu w 1986. Zawsze także może dojść do sabotażu. We wszystkich dokumentach międzynarodowych jest absolutny zakaz naruszania przestrzeni powietrznej, przestrzeni terytorialnej działających bądź wygasłych elektrowni atomowych. Niestety Rosja ma te wszystkie zakazy za nic!

Zdjęcie Do skażenia i katastrofy w Czarnobylu może dojść przez przypadek lub np. sabotaż / 123RF/PICSEL

Czarnobyl nową ‘superbronią’ Rosjan"?

Kiedy 23 lutego rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad nieczynną elektrownią atomową w Czarnobylu międzynarodowi eksperci podnieśli alarm, że walki na terenie zamkniętej elektrowni mogą naruszyć słynny sarkofag nad feralnym blokiem czarnobylskiej elektrowni i doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Misja Ukrainy przy UE poszła krok dalej i ostrzegła Unię, że wypalone paliwo z elektrowni może "w rękach agresora zamienić się w bombę atomową". Pozostałości po Czarnobylskiej katastrofie z 1986 roku mają cały czas niszczycielską siłę. Składowisko zawiera około 20 tys. metrów sześciennych odpadów radioaktywnych. Wystarczy trafić w składowisko rakietami, aby wywołać skażenie na niewyobrażalną skalę. Radioaktywna chmura mogłaby dotrzeć do Europy.

"Agresor może przejąć tę znaczną ilość plutonu-239 i przekształcić go w bombę atomową, która zamieni tysiące hektarów w martwą, pozbawioną życia pustynię" fragment notatki informacyjnej rozesłanej przez Misję Ukrainy przy UE

Agencja atomistyki dostrzega zagrożenie

Polska Państwowa Agencja Atomistyki na razie uspokaja, że "obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska". To oznacza, że działania wojenne na terenie elektrowni w Czarnobylu w żaden sposób nie doprowadziły do skażenia.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że wojna może objąć także ukraińskie elektrownie atomowe, w tym nieczynny Czarnobyl. Sytuacja musi być poważna, skoro Polska wraz z Kanadą złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

W oficjalnym komunikacie agencji jest wyjaśnienie, że powodem złożenia wniosku jest "utrata przez ukraińskie władze kontroli wskutek działań zbrojnych nad Czarnobylską Elektrownią Jądrową". Eksperci od energii jądrowej obawiają się równię, że działania zbrojne prowadzone przez Rosję tuż przy elektrowniach atomowych mogą stanowić ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i świata. To wszystko oznacza, że powtórka "katastrofy w Czarnobylu" przez przypadek lub jako nowej "superbroni Rosji" jest niestety możliwa.