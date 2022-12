Reklama

Co warto podkreślić, w przyszłym roku do koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9 dołączą jeszcze pierwsze systemy artylerii rakietowej K239 Chunmoo (18 sztuk), bo polski rząd zdecydował się na zakup 288 takich jednostek. To samobieżne kołowe wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, przypominające amerykańskie systemy M142 HIMARS, których zakupem również jesteśmy zainteresowani, ale ze względu na długi czas oczekiwania na dostawy, zapadła decyzja o zamówieniu także południowokoreańskiej propozycji.



Co ważne w tym przypadku, systemy artylerii rakietowej K239 Chunmoo nie tylko zaczną trafiać do nas już w przyszłym roku, ale i powstaną na podwoziu polskich pojazdów Jelcz oraz zostaną wyposażone w naszą łączność i system zarządzania polem walki. Co więcej, w grę wchodzi również transfer technologii produkcyjnej rakiet dalekiego zasięgu, który zdaniem specjalistów jest bardzo cennym dodatkiem (jeśli dojdzie do skutku, bo mamy do czynienia z umową ramową, ale to już osobny temat).

Dywizjon Chunmoo będzie zbudowany na polskich ciężarówkach Jelcz. Będzie wyposażony również w polską łączność i polski system zarządzania polem walki, co spowoduje, że gotowość operacyjną osiągnie w przyszłym roku. (...) będze taką właściwą odpowiedzią na zagrożenia jakie płyną ze wschodniej strony. Chodzi o to, żeby skutecznie odstraszyć agresora komentował wicepremier podczas konferencji prasowej potwierdzającej "zakupy".