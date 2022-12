Tajna przesyłka dotarła! Polski system Newa-SC broni nieba na Ukrainie

Na nowych zdjęciach Fundacji Charytatywnej im. Serhija Prytuły wykonanych w Ukrainie została właśnie dostrzeżona rzadka wersja radzieckiego systemu pocisków rakietowych ziemia-powietrze S-125 Newa, a mianowicie osadzona na podwoziu gąsienicowym polska modyfikacja o nazwie Newa-SC (Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Newa-SC). Modernizacja ta została wykonana przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce przy udziale Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w latach 90. ubiegłego wieku w ramach odświeżania poradzieckiego sprzętu dostępnego w naszym kraju.



Polskie Newa-SC już w Ukrainie. Co to za system?

S-125 Newa (NATO: SA-3 Goa) to system kierowanych pocisków rakietowych ziemia-powietrze opracowanych w ZSRR w celu uzupełnienia systemów S-25 i S-75, które nie radziły sobie z celami manewrującymi na niskich pułapach. To radziecki odpowiednik opracowywanego w tym samym czasie, tj. latach 60. ubiegłego wieku, amerykańskiego zestawu Hawk (wciąż używanego przez armie ponad 20 krajów).

