Czy Polska odparłaby atak Hamasu? Eksperci wskazują ważne kwestie

Marcin Samsel:

Przyczyn może być tak naprawdę wiele i długo ich nie poznamy, ale są pewne poszlaki. Po pierwsze to ostatnie problemy Izraela związane ze szkoleniem rezerwistów. Po drugie wewnętrzna polityka, która według niektórych głosów doprowadziła do tego, że wywiad państwa skupił się na tym, co się dzieje wewnątrz Izraela, a nie na zewnątrz.

Po trzecie zaś po prostu Izrael mógł nie spodziewać się w nawet najśmielszych oczekiwaniach, że Hamas jest zdolny do tak skoordynowanego i zmasowanego ataku.

Czy Polska byłaby w stanie sprostać takiej inwazji, z jaką mierzy się Izrael?

Wojciech Szewko:

Gdy mieliśmy niedawno sytuację z Grupą Wagnera na granicy polsko-białoruskiej, padały pytania, co by nam 1000 wagnerowców zrobiło. No właśnie coś takiego. Wyobraźmy sobie, że przez granicę polsko-białoruską przechodzi ok. 1500 wagnerowców, bądź ludzi szkolących się tylko do takiej infiltracji. I zajmują 21 przygranicznych wsi i miast.

Izrael nie potrafił sobie z tym poradzić na początku, mimo że istota jego armii polega na przygotowaniach do takich ataków. Tak naprawdę wartość armii weryfikują prawdziwe działania bojowe. Czy polska armia faktycznie poradziłaby sobie w takiej sytuacji? Krótko mówiąc, nie wiadomo.



To też zależy od tego, czy mentalnie Polska jest przygotowana na tego typu asymetryczny atak, który byłby bardzo groźny. Odnosząc się jeszcze do analogii z wagnerowcami, należy pamiętać, że oni walczyli i większość z nich miała doświadczenie bojowe nieteoretyczne i nie z poligonu jak bojownicy Hamasu.

Marcin Samsel:

Musimy tu pamiętać o jednej rzeczy, przy wojnie z terrorystami uczestniczy nie tylko armia, ale całe społeczeństwo. Pod względem siły militarnej to naturalne, że państwo ma przewagę nad organizacjami terrorystycznymi. Kwestią jest czy wiadomo, jak ta armia ma wtedy działać, czy obywatele wiedzą, jak się zachować.

W Polsce nie ma obecnie nawet adekwatnych przepisów prawnych o ochronie ludności. Jedna uchwała została uchylona, a druga odłożona. Nie mówiąc już o czystej edukacji w kwestiach bezpieczeństwa czy przygotowania ludności.

Należy sobie uzmysłowić to, że nie da się stworzyć efektywnej armii i obrony w rok. Nie wystarczą zakupy nowego sprzętu. Nie da się nagle wypracować pewnych zasad ogólnonarodowego bezpieczeństwa. Nie da się przygotować procedur i społeczeństwa. Im większy naród i terytorium, tym dłużej to trwa. To jest proces na pokolenia.

Proszę zrobić sobie takie porównanie z sytuacją w Izraelu. 1000 ofiar i parę tysięcy osób rannych w kilka dni po ataku. Czy dziś polski system medyczny byłby w stanie nagle sprostać takim wymaganiom w kwestii ochrony zdrowia? Po części pewnie tak, jednak proszę sobie wyobrazić, jak duży byłby to szok przy skali takiego nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Czy Polska może wyciągnąć wnioski z wojny w Izraelu?

Wojciech Szewko:

Trudno mi na to odpowiedzieć. Na pewno jednak dobrze byłoby, gdyby nasza armia miała zdolności do uczenia się na bazie takich doświadczeń jak właśnie te z Izraela, aby przeciwdziałać zagrożeniom.

Marcin Samsel:

Podstawowy wniosek jest taki, że ataki terrorystyczne mocno łączą się z wojną hybrydową, będąc zarzewiem innych większych konfliktów. I obecna sytuacja w Izraelu może niestety przerodzić się w otwartą wojnę.

Możemy znów spojrzeć na przykład Ukrainy. Tak jak na początku w Doniecku doszło do ataku separatystycznego, który przerodził się w wojnę rosyjsko-ukraińską, tak to samo może się wydarzyć w sytuacji Izraela np. z Iranem.