Według informacji przekazanych przez rosyjskie media, na które powołuje się Bulgarianmilitary, nowa partia systemów przeciwartyleryjskich Penicylina została już dostarczona do Ministerstwa Obrony Rosji. Wcześniejsze raporty mają wskazywać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy broń ta została wykorzystana w trwającej wojnie. Jednakże do tego typu doniesień trzeba podchodzić z dużą rezerwą. Rozmieszczenie w Ukrainie systemów Penicylina ma być rosyjską odpowiedzią na dostawy dla ukraińskiego wojska systemów HIMARS MLRS.

Co potrafi rosyjski system Penicylina?

System 1B75, który nazywany jest też systemem Penicylina, jest specjalną akustyczno-termiczną bronią, która wykrywa cele za pomocą czujników akustycznych i sejsmicznych. Sprzęt ten przeznaczony jest do lokalizowania artylerii, moździerzy, MLR, czy stanowisk taktycznych i przeciwlotniczych.

1B75 Penicylina na podstawie fal akustycznych i sejsmicznych wywołanych przez rozpoczęcie ostrzału przez wrogie jednostki jest w stanie określić dokładną ich lokalizację oraz podać współrzędne miejsc wybuchów pocisków, oraz dane dotyczące celności trafień. System ten spełnia także rolę jednostki kierującej ogniem. Współrzędne pojedynczego celu określane są w ciągu pięciu sekund od rozpoczęcia ostrzału przez wrogie cele.