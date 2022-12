Ukraina dostanie 30 mln żarówek LED. Sfinansuje je Unia Europejska

Ukraina wciąż zmaga się z atakami rosyjskiego agresora. Od wielu miesięcy napływa pomoc w postaci broni, amunicji czy sprzętu wojskowego, oraz pomoc humanitarna. Teraz gdy temperatura spada poniżej 0 st. C, a Rosja z premedytacją niszczy sieć energetyczną kraju, uderzając w zwykłych obywateli, niezbędne jest szukanie oszczędności. Zastąpienie tradycyjnych żarówek LEDami pozwoli zaoszczędzić ogromne ilości energii.



Ursula von der Leyen: Sfinansujemy do 30 milionów żarówek LED dla Ukrainy

Podczas przemówienia na konferencji Komisji Europejskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia zakupu 50 mln żarówek LED dla ukraińskich gospodarstw domowych. Są one o 88 proc. wydajniejsze od tradycyjnych żarówek, a w obecnej sytuacji niezwykle ważne jest odciążenie sieci energetycznej kraju. Taka ilość pozwoliłaby zaoszczędzić energię odpowiadającą 1 gigawatowi energii elektrycznej. To roczna produkcja jednej elektrowni jądrowej.

Jak przekazała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, Komisja jest w stanie przekazać 30 mln euro na zakup około 30 mln żarówek LED.

W tych czasach dosłownego cierpienia i ciemności tak ważne jest niesienie światła na Ukrainę. Ursula von der Leyen

Dotychczasowa pomoc Ukrainie i plany na 2023 r.

Przewodnicząca Komisji podczas konferencji poinformowała, że w tym roku Unia Europejska, państwa członkowskie i jej instytucje finansowe przekazały już ponad 19 mld euro. Dzięki szlakom solidarności Ukraina mogła wyeksportować 20 mln ton produktów rolno-spożywczych, co przyniosło 15 mld euro dochodu. Uzgodniono również pomoc na przyszły rok w wysokości 18 miliardów euro - 1,5 miliarda euro co miesiąc.

