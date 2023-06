Zachodni eksperci śledzący wypowiedzi kremlowskich propagandzistów nie mają wątpliwości, że ci ostatni jeszcze nigdy nie byli tak pogubieni jak teraz. Wszystko za sprawą "marszu Prigożyna" na Moskwę, który całkowicie zburzył ich zakłamaną wizję świata, którą starali się budować od początku tzw. operacji specjalnej (tak nazywają agresję na Ukrainę).

Przykładem ciężkiego stanu umysłu zwolenników Kremla po "rajdzie wagnerowców" jest szokująca wypowiedź jednego z gości ostatniego programu "Wieczór z Władimirem Sołowjowem", nadawanego codziennie w stacji telewizyjnej Rossija 1.

Do programu jako ekspert został zaproszony profesor Andriej Bezrukow, specjalista od problematyki międzynarodowej. Po krótkiej analizie sytuacji, w której narodowy bohater wraz z prywatną armią rusza na Moskwę zadał publicznie dramatyczne pytanie: Czy my aby na pewno jesteśmy normalnym krajem?



W normalnym kraju jest struktura władzy i nikt nie ma prywatnej armii, która robi, co chce... profesor Andriej Bezrukow, specjalista od problematyki międzynarodowej

Ciekawe pytanie profesora Bezrukowa zadane w programie Władimira Sołowiowa natychmiast trafiło do mediów społecznościowych.



Przytłaczająca większość Rosjan buduje sobie obraz sytuacji z "operacją specjalną" na terenie Ukrainy na podstawie tego, co usłyszą w proklemowskich mediach (innych w Rosji już dawno nie ma). Tam codziennie jest powtarzane, że to Ukraina i NATO zaatakowały Rosję, po Ukrainie biegają "naziści i faszyści", a straty wśród żołnierzy rosyjskich są niewielkie.

Tymczasem szef wagnerowców na kilka dni przed "marszem na Moskwę" nagrał szokujące wystąpienie. Postawił w nim tezy bardzo bolesne dla Rosjan, z którymi do dziś nie mogą sobie poradzić czołowi propagandziści Kremla. Jewgienij Prigożyn jeszcze do niedawna był uznawany przez piewców Putina za człowieka, który świetnie orientuje się w sytuacji z Ukrainą. Tym bardziej jego słowa do żywego zabolały tych, którzy bezgranicznie wierzą rosyjskiej propagandzie.

Szef wagnerowców na kilka dni przed wyruszeniem na Moskwę stanowczo oświadczył, że:

To nie Ukraina rozpoczęła wojnę!

Ukraina nigdy nie zamierzała atakować Rosji

Do 24 lutego nie działo się nic nadzwyczajnego

Ukraina nie ostrzeliwała Donbasu Donbas był natomiast plądrowany od 2014 roku przez ludzi z administracji Putina, FSB i oligarchów

specjalna operacja wojskowa była przeprowadzona tylko po to, by osadzić Medwedczuka jako prezydenta Ukrainy

Rozpoczęli wojnę, aby Szojgu otrzymał drugą gwiazdę bohatera

Oligarchiczny klan rządzący Rosją potrzebował dla własnych interesów "zwycięskiej wojny" i po to był atak na Ukrainę