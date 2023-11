Do Polski przybył ogromny transport potężnej broni z USA

Wojsko Polskie z najnowszym sprzętem z USA

Polska w ostatnich latach, a najwięcej w tym roku, zamówiła całą gamę świetnego sprzętu z USA. przypominamy, że na początku tego roku zamówiliśmy od Stanów Zjednoczonych używanych 116 wozów M1A1 Abrams, w celu pilnego uzupełnienia zapasów uzbrojenia, a także zastąpienia wysłużonych już czołgów Leopard 2, T-72 i PT-91 Twardy. W przypadku tych ostatnich, to ogromną ich liczbę przekazaliśmy Ukrainie. W sumie było to blisko 400 czołgów różnego typu.

USA dostarczy nam jeszcze 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEPv3. Mają one pojawić się w Polsce w ciągu najbliższych lat. Co ważne, dokładnie takie same wersje tych czołgów eksploatuje na co dzień armia USA, a Polska będzie pierwszym krajem po USA, który będzie ich używać.

W 2030 roku Polska będzie pancerną potęgą Europy

Oprócz czołgów, Wojsko Polskie będzie miało do swojej dyspozycji potężne i robiące furorę w Ukrainie systemy wyrzutni M142 HIMARS. We wrześniu 2023 roku, minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na 486 wyrzutni HIMARS w wersji HOMAR-A, czyli spolonizowanej. Wyrzutnie będą umieszczone na podwoziu Jelcz i wyposażone w polski system kierowania ogniem Topaz oraz krajową łączność. Mają być one dostarczane do Wojska Polskiego już od 2025 roku.

Jak zapowiada MON, Polska będzie posiadała w sumie 1230 fabrycznie nowych czołgów, co sprawi, że nasz kraj będzie mógł się poszczycić największą i najnowocześniejszą ich flotą w europejskim NATO. Do 2030 roku nasz kraj będzie miał więcej czołgów niż Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Włochy razem wzięte. 116 czołgów Abrams ma pojawić się w Polsce jeszcze w tym roku.