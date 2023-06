W drugiej połowie maja tego roku do Korei Południowej dotarły polskie ciężarówki Jelcz. Jak informuje koncern Hanwha Aerospace w ciągu zaledwie miesiąca polski sprzęt został pomyślnie zintegrowany z południowokoreańskimi systemami rakietowymi K239 Chunmoo.

Koncern poinformował, że pojazdy wyruszyły do Polski 20 czerwca z portu Masan. W komunikacie firmy można także przeczytać: "[...] ponad 200 polskich systemów Chunmoo nazwanych Homar-K zostanie wyprodukowanych w Polsce we współpracy z polskimi partnerami sektora obronnego, co ma zmaksymalizować korzyści ekonomiczne dla lokalnego przemysłu". W listopadzie 2022 roku została podpisana umowa, na mocy której Polska otrzyma 218 systemów rakietowych K239PL - w polskim wojsku pojazd będzie figurował jako Homar-K. Ponadto Warszawa zakupiła pociski rakietowe kalibru 239 i 600 mm.