Chroni go... Yoda? Ukraiński generał śmieje się z własnej śmierci, a internet oszalał

Moc jest z nim i chroni go Yoda

Dlaczego? Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy ma na środku munduru naszywkę Baby Yoda (a mówiąc precyzyjniej Grogu, potocznie nazywanego Baby Yodą, który jest małym członkiem tego samego gatunku, co Yoda), czyli bohatera seriali telewizyjnych Disneya, The Mandalorian i The Book of Boba Fett.



Tego typu symbole najczęściej mają ukryte znaczenie, dlatego internauci z miejsca oszaleli na punkcie możliwych wyjaśnień naszywki ukraińskiego generała i jego poczucia humoru.

Ukraiński artysta Maksym Palenko zainspirowany nagraniem stworzył nawet specjalną grafikę, na której widzimy, jak Baby Yoda zatrzymuje rosyjskiego drona. Nie brakuje też innych obrazów dotyczących wojny w Ukrainie z nawiązaniem do kultowych "Gwiezdnych wojen", gdzie Rosja przedstawiona jest jako potężny Imperator, któremu należy stawić opór.