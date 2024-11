Co najbardziej niepokojące, zdjęcia ujawniają też nieoczekiwaną modyfikację: zamiast oczekiwanych modułów reaktywnego pancerza wybuchowego (ERA), w ich miejscu umieszczono zwykłe... cegły budowlane. No cóż, miał być fortecą na polu bitwy, więc cegły jak najbardziej pasują. A mówiąc zupełnie poważnie, sytuacja jest tak absurdalna, że aż trudno w nią uwierzyć, a to jeszcze nie koniec rosyjskich problemów.

Wyjątek czy może reguła?

Zdjęcia ujawniają także inne niepokojące szczegóły, m.in. brak kluczowych komponentów systemu ERA na wieży czy krytycznie istotnej przedniej górnej części kadłuba. Trudno powiedzieć, czy Rosji po prostu zabrakło odpowiednich modułów, czy też zostały przekierowane gdzie indziej. Tak czy inaczej, obecność cegieł jako zamienników wyspecjalizowanego pancerza sugeruje, że czołg ten był w istocie pozbawiony niezbędnych modernizacji potrzebnych do walki i przetrwania na współczesnym polu bitwy.

Trudno też nie zastanawiać się, czy ten T-90M jest wyjątkiem, czy może inne rosyjskie czołgi w Ukrainie są "chronione" w ten sam sposób. I czy ich załogi zdają sobie sprawę z tego, że wsiadają do śmiertelnych pułapek? Zwłaszcza że jak pokazały analizy przeprowadzone przez siły ukraińskie na jednym z przejętych egzemplarzy, to zaledwie kropla w morzu problemów tych konstrukcji. T-90M Proryw-3 to dosłownie czołg T-72 w przebraniu, który przejął nie tylko konstrukcję, ale i masę błędów starszego kolegi.

Ukraińcy obrazowo zasugerowali, że zbyt słaby silnik sprawia, że "czołg porusza się jak wóz z węglem", system automatycznego ładowania i składowania amunicji w czołgu jest podatny na typowy dla rosyjskich modeli problem "jack-in-the-box", czyli odrywanie wież i wyrzucanie ich w powietrze, a do tego jego załoga jest ślepa i głucha" przez fatalne systemy elektroniczne (mała wygrana zachodnich sankcji).