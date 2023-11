Dotąd trzymali go w ukryciu. Rosja chwali się pociskiem Kh-69

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Kreml niechętnie dzieli się szczegółami swojego nowego wyposażenia, ale wygląda na to, że dla Kh-69 zrobi wyjątek i zaprezentuje go podczas wystawy w Dubaju, która zaplanowana jest na 13-17 listopada. Do tej pory pocisk manewrujący, o którego istnieniu dowiedzieliśmy się w ubiegłym roku, prezentowany był jedynie na terenie Rosji, a jego specyfikacja owiana była tajemnicą. Jak jednak przekonuje producent, pocisk ma kilka cech, dzięki którym jest "wielofunkcyjny, dyskretny i wysoce precyzyjny", a jego unikalna kwadratowa konstrukcja została zaprojektowana specjalnie dla rosyjskiego myśliwca piątej generacji Su-57.

Rosja chwali się nowoczesnym pociskiem

Nie jest on jednak jedynym samolotem, który może używać tej broni, bo mogą ją przenosić również myśliwce Su-35, Su-30MK i Su-34 - co warto odnotować, wszystkie biorą czynny udział podczas walk w Ukrainie. Co więcej, mamy tu do czynienia z pociskiem typu stealth, a właściwości te gwarantują przede wszystkim konstrukcja kadłuba i specjalnie opracowana powłoka pochłaniająca promieniowanie, dzięki którym Kh-69 ma być prawie niewykrywalny dla radarów obrony powietrznej wroga. Rosyjscy urzędnicy twierdzą, że dzięki tej zaawansowanej technologii rakieta jest praktycznie niemożliwa do przechwycenia lub zneutralizowania przez obronę przeciwlotniczą.

Dubai Airshow to miejsce prezentacji nowych produktów. Rosoboronexport w 2023 roku po raz pierwszy zaprezentuje wojskowy samolot transportowy Ił-76MD-90A(E), najnowsze uzbrojenie dla myśliwców 5. generacji, w tym rakiety kierowane powietrze-powietrze RVV-MD2 i RVV-BD, Kh -69, a także najlepszy na świecie śmigłowiec bojowy Ka-52 z linią uzbrojenia, która okazała się skuteczna przeciwko nowoczesnym pojazdom opancerzonym w rzeczywistych warunkach bojowych mówił dyrektor generalny Rosoboronexport Alexander Mikheev.