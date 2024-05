Dzisiejsza dostawa Bayraktarów to zwieńczenie procesu, który rozpoczął się w maju 2021 roku, kiedy to Polska podpisała umowę na zakup tych maszyn. Pierwsze drony dotarły do Polski w październiku 2022 roku, od tego czasu były intensywnie testowane i szkolono na nich polskich operatorów.

Polskie Siły Powietrzne będą posiadać już 24 drony Bayraktar

W przekazaniu ostatniej partii dronów Bayraktar TB2 weźmie udział wiceminister obrony narodowej - Paweł Bejda, wynika z komunikatu MONu w mediach społecznościowych. Koszt całego zestawu wraz z uzbrojeniem to prawdopodobnie około 67 milionów dolarów.

Polska posiada już trzy zestawy tureckich dronów. Każdy z nich składa się z sześciu pojazdów latających. Wszystkie z nich rozmieszczono w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Lotnisko w Mirosławcu przed przekształceniem w bazę dla bezzałogowców obsługiwało między innymi 8 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego wyposażoną w samoloty myśliwsko-bombowe SU-22M4.

Bayraktar to symbol wojny na Ukrainie

Drony Bayraktar były bardzo ważnym elementem ukraińskiej armii we wczesnym etapie trwającej od 2022 roku wojny z Rosją. Drony te zaprezentowały się jako bardzo efektywne w rozpoznaniu i niszczeniu rosyjskiego ciężkiego sprzętu w warunkach braku obrony przeciwlotniczej. Dowodem na to było wiele udostępnionych przez Siły Zbrojne Ukrainy nagrań obrazujących niszczenie rosyjskich wozów za pomocą bomb kierowanych MAM-L i MAM-C o zasięgu 16 kilometrów.

Dane taktyczno-techniczne Bayraktara TB2:





prędkość maksymalna 220 km/h,

prędkość przelotowa 160 km/h,

silnik Rotax 912 iS o mocy 100 KM,

pułap 8200 m,

zasięg lotu 150 km,

maksymalna długotrwałość lotu 27 godzin,

kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości,

laser podświetlający cel/dalmierz,

kamera światła dziennego,

system rozpoznania elektronicznego BSI-101,

możliwość podwieszenia 55 kg uzbrojenia w tym bomb kierowanych MAM-L, MAM-C oraz pocisków TÜBİTAK Bozok.

Dostawy dronów Bayraktar to kolejny krok w modernizacji Sił Zbrojnych RP. Oczekuje się, że maszyny te wzmocnią polskie zdolności rozpoznawcze i uderzeniowe, zwłaszcza na wschodniej flance NATO, która ostatnimi czasy wymaga przeprowadzania regularnych lotów rozpoznawczych.