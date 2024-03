Ukraińcy zniszczyli rosyjskie zbiornikowiec

Pocisk trafił w wieżę kontrolną statku. Eksplozja rozerwała ją na strzępy. Siły Zbrojne Ukrainy nie podały, czy w trakcie ataku na pokładzie statku znajdowali się Rosjanie.



— Ukraina uderza w rosyjskie cele na Krymie "metodologicznie i regularnie" — poinformowało dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Co ciekawe, w sieci krążą pogłoski, że generał Michaił Teplinski i milbloger "13" zginęli w rejonie Chersonia, gdy ukraińskie lotnictwo uderzyło w ich punkt dowodzenia na statku. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o ten konkretny atak.

Siły Zbrojne Ukrainy chcą wyzwolić Krym

Tymczasem najważniejszym celem Ukraińców jest obecnie jak najbardziej to możliwe osłabienie rosyjskiej armii na Krymie. Pozwoli to jeszcze sprawniej niszczyć okręty Floty Czarnomorskiej, która służy Kremlowi do przeprowadzania ataków rakietowych na ukraińskie miasta i obiekty militarne.

Siły Zbrojne Ukrainy łącznie od początku wojny miały zniszczyć aż 25 rosyjskich jednostek nawodnych (wliczając okręt desantowy zniszczony 14 lutego) oraz jeden okręt podwodny (to okręt podwodny Rostów nad Donem zniszczony w czasie, gdy był naprawiany w stoczni w Sewastopolu).