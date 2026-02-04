Europa uderzy z daleka. SCALP/Storm Shadow po 15 latach będą jeszcze potężniejsze

Przypomnijmy, że SCALP/Storm Shadow to francusko-brytyjski pocisk manewrujący powietrze-ziemia, przeznaczony do niszczenia bardzo ufortyfikowanych celów. Opracowany został jeszcze pod koniec lat 90. Może dolecieć na odległość ponad 400 kilometrów, aby uderzyć specjalną głowicą penetrującą BROACH o masie 450 kilogramów, mogącą się przebić przez grubą warstwę betonu czy ziemi.

O możliwościach tej broni regularnie można było usłyszeć podczas wojny na Ukrainie. Siły Zbrojne Ukrainy od 2023 roku użytkują SCALP-EG i Storm Shadow, przekazane przez Francję i Wielką Brytanię. Pociski były wykorzystane do ataków na mosty, centra dowodzenia, porty czy okręty, stając się prawdziwą zmorą rosyjskiej armii, o czym regularnie pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Sukcesy SCALP oraz jej bliźniaczej wersji z Wielkiej Brytanii Storm Shadow doprowadziły do tego, że w lipcu 2025 roku Paryż i Londyn po około 15 latach wznowiły produkcję tych pocisków. Jednak teraz Francuzi zapowiadają pójście o krok dalej i zmodernizowanie już istniejących pocisków.

Najważniejsze zmiany

Francja ma rozpocząć prace nad wersją Mk2 pocisku manewrującego SCALP w tym roku. Co ciekawe ulepszenia mają objąć także Storm Shadow, utrzymując francusko-brytyjską kooperację. Jak podaje portal Army Recognition konfiguracja Mk2 prawdopodobnie poprawi funkcje naprowadzania, namierzania celów i funkcje związane z planowaniem misji.

Plany modernizacji pocisków SCALP/Storm Shadow zbiegają się z uruchomieniem ich ponownej produkcji w lipcu 2025. Zakłady w Wielkiej Brytanii wznowiły produkcję elementów naprowadzających i sterujących, natomiast zakłady we Francji wznowiły prace nad napędem, montażem i końcową integracją.

Dostawy innych elementów jak głowice bojowe opierają się na międzynarodowej sieci dostaw, które po długiej przerwie w produkcji wymagają ponownej kwalifikacji.

Europejska broń

Rozwój pocisków SCALP i Storm Shadow jest również związany z przygotowaniami do wprowadzenia ich następców w ramach programu FC/ASW. Nowe systemy mają wejść do produkcji w latach 2028-2034. Do tego czasu, Francja i Wielka Brytania muszą utrzymać swoje zdolności ataku za liniami wroga.

W dalszej perspektywie decyzje o produkcji i modernizacji pocisków SCALP/Storm Shadow może nie tylko utrzymać niezależność obronną tych europejskich mocarstw atomowych, ale i skusić inne kraje na Starym Kontynencie do zakupu tej broni.

