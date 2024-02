Rosjanie bezradnie obserwują przelot pocisku SCALP. Miliard dolarów strat

Atak pocisków manewrujących SCALP na Rosjan

Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy użyli wabików. To one zmyliły systemy obrony i pozwoliły swobodnie lecieć ku wybranemu celowi pociskom SCALP. Rosyjscy żołnierze bezradnie mogą tylko patrzeć na przelatujący z ogromną prędkością pocisk, który chwilę później pomyślnie sięgnął celu.

Co ciekawe, Le Figaro niedawno informowało, że Siły Zbrojne Ukrainy dostaną od Francji dodatkowych 40 pocisków manewrujących dalekiego zasięgu o nazwie SCALP-EG. Wcześniej zapowiadano jeszcze 85 sztuk. Jest to bliźniacza konstrukcja ze słynnymi brytyjskimi pociskami Storm Shadow, dzięki którym Ukraińcy zniszczyli wiele rosyjskich samolotów, śmigłowców czy okrętów.