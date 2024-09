F-35 zdolne przenosić nową superbroń. Zapoluje na chińskie okręty

F-35 ze zdolnościami niszczenia okrętów

Pocisk LRASM ma być niedrogim rozwiązaniem, zapychającym lukę przed opracowaniem nowych pocisków do niszczenia celów nawodnych. Już są zintegrowane z myśliwcami F/A-18E/F Super Hornet oraz bombowcami B-1B Lancer.

Integracja z F-35 jest naturalnym procesem, szczególnie że LRASM to tak naprawdę zmodyfikowane pociski JASSM-ER, które już mogą być przenoszone przez amerykański samolot stealth. LRASM nie mieści się w wewnętrznym luku F-35, dlatego musi być przenoszony pod skrzydłami. To zaś ogranicza możliwości stealth, sprawiając, że samolot jest znacznie łatwiejszy do wykrycia.

Na ten moment jednak Amerykanie nie mają innego wyboru niż integrację pocisku LRASM z F-35, ze względu na brak faktycznych pocisków antyokrętowych dla tego samolotu.

Co potrafi pocisk LRSAM

AGM-158C LRASM to precyzyjny pocisk dalekiego zasięgu o obniżonej wykrywalności. Amerykanie zapewniają, że LRASM jest w stanie automatycznie dostosowywać swoją trasę, aby uniknąć wrogiej obrony powietrznej dzięki m.in. elektronicznym środkom wsparcia (ESM), które wykrywają nadlatujące zagrożenia.

Do nawigacji LRASM wykorzystuje nawigację inercyjną, wspieraną przez systemy GPS. Co ciekawe pocisk posiada wgraną bazę danych nt. potencjalnie wrogich statków. Gdy zbliży się do celu, aktywuje swoje naprowadzanie na podczerwień, które ma nakierować go na najwrażliwsze części okrętu.

Parametry taktyczno-techniczne pocisku LRASM:

Długość: 4,26 m

Szerokość: 0,6 m

Masa całkowita: 1250 kg

Masa głowicy bojowej: 453 kg

Rodzaj głowicy bojowej: ładunek odłamkowo-burzący WDU-42

Napęd: silnik turboodrzutowy: Williams F107-WR-105

Zasięg lotu: 370 km

