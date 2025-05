Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Milrem Robotics, do Ukrainy trafi sześć systemów ROCUS (Route Clearance Unmanned Systems), opartych na platformie THeMIS. To połączenie gąsienicowego pojazdu THeMIS z modułami CNIM do wykrywania i neutralizacji ładunków wybuchowych - całość umożliwia zdalne działanie w trudnym i niebezpiecznym terenie.

Wsparcie technologiczne z Europy to nie tylko symboliczny gest solidarności, ale też konkretne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo i umożliwiające szybszą odbudowę Ukrainy po rosyjskiej agresji. Bo warto zaznaczyć, że na skutek wojny z Rosją stała się ona jednym z najbardziej zaminowanych krajów świata, co przeszkadza zarówno w prowadzeniu działań bojowych, jak i powrocie ludności cywilnej do codziennych zajęć. To właśnie z tego powodu kolejne kraje regularnie wysyłają do Ukrainy swoje rozwiązania do usuwania min, wcześniej były to choćby słowackie systemy Bozena 5 czy koreańskie K600 "Rhino".