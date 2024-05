Francja pokazała nowy dron-kamikadze. Veloce 330 śmiga 400 km/h!

Trudno już nawet zliczyć, ile razy podkreślaliśmy znaczenie dronów-kamikadze we współczesnych konfliktach zbrojnych, w tym wojnie w Ukrainie, która jest swoistym poligonem doświadczalnym lokalnych i zachodnich sił. Kolejne armie świata przygotowują i prezentują więc swoje konstrukcje, a najnowsza pochodzi z Francji, gdzie powstaje na zamówienie Direction générale de l’armement (DGA), czyli agencji rządowej ds. zamówień i technologii w dziedzinie obronności, odpowiedzialnej w Ministerstwie Sił Zbrojnych za zarządzanie projektami, rozwój i zakup systemów uzbrojenia dla francuskiej armii.

A mowa o dronie Veloce 330, czyli zdalnie sterowanej amunicji krążącej średniego zasięgu, który w czasie ostatnich testów przeleciał 50 kilometrów w 16 minut, co pozwoliło mu osiągnąć prędkość maksymalną 400 km/h. Firma wspomniała również, że na pokonanie dystansu dron zużył tylko połowę zbiornika paliwa. A co jeszcze wiemy o tym modelu?

Francja ujawnia dron-kamikadze typu VTOL

Jak wynika z raportu Army Recognition, wykorzystuje on technologię pionowego startu i lądowania (VTOL) i posiada niezależny od GPS i odporny na zakłócenia system nawigacji opracowany przez TRAAK. Dzięki obecności sfery optotronicznej zdolnej do wykrywania pojazdów w odległości do 15 km w ciągu dnia i około 3 km w nocy, może też wykonywać misje wywiadowcze.

Veloce 330 nie będzie jednak wykonywać zautomatyzowanych misji, bo jak twierdzi KNDS France, "zaawansowana telemetria amunicji" zapewnia, że kluczową rolę w podejmowaniu decyzji związanych z dronem i jego namierzaniem będą podejmować ludzie.